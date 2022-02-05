ماجد الكدواني يعلن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي

قال الفنان ماجد الكدواني، إنه يحب دائما تقديم أدوار مقتنع بها، موضحا أنه يتم حاليا الاستعداد لتصوير جزء ثاني من مسلسل موضوع عائلي.

وأضاف ماجد الكدواني خلال لقائه في برنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، أن التصوير في الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي سيبدأ في شهر أغسطس المقبل.

وكشف الفنان ماجد الكدواني أن موضع عرض الجزء الثاني من مسلسل موضوع عائلي في شهر نوفمبر من عام 2023.

3 أفلام

ويعيش الفنان ماجد الكدواني، حالة من النشاط الفني مؤخرا، ويستعد لتصوير أدواره في ثلاثة أفلام خلال الفترة المقبلة، وهي “وقفة رجالة 2، وأبو نسب، وفضل ونعمة” مع الفنانة هند صبري.

وقال الكدواني إنه يبدأ تصوير فضل ونعمة خلال الأيام المقبلة، ثم يبدأ فيلمه أبو نسب، ومن بعده سينتهي من وقفة رجالة2.