شاومي تنافس آبل بهاتف أندرويد صغير الحجم ومواصفات رائدة

تتحضر شركة شاومي Xiaomi، للكشف عن إصدار رابع ينضم لعائلة Xiaomi 12، والذي ستنافس به النماذج صغيرة الحجم التي تنتجها شركة آبل iPhone mini، من حيث الحجم والوزن.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina" التقني، أصدرت شركة شاومي رسميا سلسلة هواتفها الذكية Xiaomi 12، أواخر العام الماضي، والتي تضم ثلاث إصدارات رائدة هي : Xiaomi 12 و Xiaomi 12x و Xiaomi 12 Pro، وسينضم إليها قريبا إصدار أصغر Xiaomi 12 min.

شاومي تعمل على إصدار تنافس به أجهزة آبل



ومن المفترض، أن شاومي قدمت طرازي Xiaomi 12 و Xiaomi 12X بشاشة صغيرة الحجم بقياس 6.2 بوصة، يبلغ عرض هيكل هذه الهواتف الذكية 69.9 ملميتر، وهما عبارة عن هواتف رئيسية صغيرة الحجم وخفيفة الوزن يمكن حملها بيد واحدة.

ويشير تقرير جديد، إلى أن شاومي تعمل على صغير الحجم سينطلق إلى الأسواق تحت اسم Xiaomi 12 mini، وسيأتي هذا الهاتف الذكي بشاشة عرض أقل من 6 بوصات، وهو يعد أصغر هاتف أندرويد ضمن الإصدارات الحديثة.

هاتف شاومي Xiaomi 12 mini

ووفقا للتقرير، سيأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 mini، بتصميم مختلف اختلافًا كبيرًا عن الإصدارات الرئيسية بسلسلة Xiaomi 12 ، مع إعدادات كاميرا خلفية ثلاثية بشكل مميز، إلى جانب 3 ومضات للفلاش.

ولا تذكر التسريبات أي معلومات حول مواصفات هاتف شاومي القادم، حيث لا يزال التكوين الأساسي لهاتف Xiaomi 12 mini غير واضح حاليا، ولكن من المحتمل أن تحتوي مواصفات الهاتف على معالج Snapdragon 870 من إنتاج شركة كوالكوم.

الجدير بالذكر أن شركة شاومي قدمت سابقا نموذج صغير الحجم يسمى Xiaomi MI 6، وقد حقق الهاتف الذكي الذي مر على إطلاقه خمس سنوات نجاحا كبيرا للشركة حيث باعت ما يصل لـ 2.15 مليون وحدة.



ويعد هاتف Xiaomi MI 6، الذي أطلقته شاومي خلال عام 2017، هو هاتف رائد بشاشة صغيرة، يبلغ قياسها 5.15 بوصة، وبدقة عرض 1920 × 1080 بكسل، يستخدم كاميرا مزدوجة مميزة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي بدقة 12 ميجابكسل، ويحزم بطارية بقوة 3350 مللي أمبير، ويعمل بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 835.