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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاشتاج جمهور الأهلي يثق بكم يتصدر الترند..ومغردون: قدها يا أعظم نادي في التاريخ

صدى البلد

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي  تويتر هاشتاج # جمهور الاهلي يثق بكم وذلك استعداد لمباراة  كأس العالم للاندية.

و تصدر الهاشتاج قائمة الاكتر تداولا و جاءت التعليقات كالاتي :

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت

 القاهرة على ملعب استاد آل نهيان، وذلك استعدادا لمواجهة فريق إف سي مونتيري المكسيكي بطل «كونكاكاف»، في المباراة المقرر إقامتها مساء غدٍ السبت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات.


وعقد الاجتماع الفني للمباراة في الثانية عشرة ظهر اليوم الجمعة باستاد آل نهيان في أبو ظبي الذي يستضيف مباراة الفريقين.


ويحضر الاجتماع من جانب النادي الأهلي المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري، وجمال جبر مدير الإعلام، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وحنان الزيني مدير اللوائح، وماهر عبد العزيز إداري الفريق.


وناقش الاجتماع الترتيبات التنظيمية والتنسيقية للمباراة وزي الفريقين وموعد وصولهما إلى ملعب اللقاء.


وأجرى لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والإداري وجميع أعضاء البعثة المسحة الطبية الخاصة بالمباراة صباح اليوم.


وأرسل الأهلي أمس قائمة لاعبيه في البطولة وضمت 23 لاعبًا وهم: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبدالمنعم ـ ياسر إبراهيم ـ محمد مغربي ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ كريم فؤاد ـ أليو ديانج ـ حمدي فتحي ـ عمرو السولية ـ محمد شريف ـ أحمد عبدالقادر ـ لويس ميكيسوني ـ حسين الشحات ـ أفشة ـ زياد طارق ـ وليد سليمان ـ أيمن اشرف ـ طاهر محمد طاهر.

 

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