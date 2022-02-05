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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي كأس الأمم الإفريقية.. منتخب مصر كابوس صامويل إيتو في الكان وتصفيات المونديال

صامويل إيتو
صامويل إيتو

يخوض مساء غد الأحد منتخب مصر الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مباراته المرتقبة أمام نظيره منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 33 المقامة حاليا في الكاميرون.

 

وأطاح منتخب مصر الوطني بنظيره الكاميروني بركلات الترجيح في المباراة التي جمعت بينهما أمس الخميس في إطار منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا.

 

ويعتبر منتخب مصر الوطني كابوس صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم الحالي إبان كان لاعبا في صفوف الأسود حيث ذاق مرارة الهزيمة على يد الفراعنة الكبار خلال المواجهات السابقة سواء على مستوى بطولة أمم إفريقيا أو تصفيات كأس العالم.

 

صامويل إيتو تلقى على يد منتخب مصر الوطني خسارة وحرم منتخب بلاده من التأهل إلى كأس العالم عام 2006 على ملعبه كما خسر الكاميرون أمام منتخب مصر مباراة افتتاح بطولة عام 2008.

 

ونجح منتخب مصر في إقصاء نظيره منتخب الكاميرون من دور الـ 8 في نسخة 2010 ببطولة أمم إفريقيا وأطاح في نسخة 2021 منتخب الفراعنة الكبار بنظيره الكاميروني من دور نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا. 


موعد مباراة مصر والسنغال في نهائي بطولة أمم إفريقيا

 

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش نظيره منتخب السنغال في نهائي الكان بعد إقصاء الكاميرون صاحب الأرض والجمهور والحكام ليحافظ الفراعنة على سجلهم التاريخي بعدم الاقصاء من الدور نصف النهائي منذ عام 1984.

 

فك العقدة مفتاح لقاء مصر والسنغال

 

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الأهم لدى الجماهير المصرية وهو اللقاء الحاسم بين الفراعنة ومنتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية 

ويعد اللقاء أشبه بملك الغابة والمقام على ملعب الأوليمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي هو السيناريو الأبرز لكلا المنتخبين في ظل رغبتهم في تحقيق الفوز وفك العقدة الملازمة لهم.

 

عقدة الفراعنة

 

يرغب المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على السنغال والتتويج باللقب الأفريقي الثامن خصوصا محمد صلاح الذي بات على موعد للدخول في منافسة قوية مع ساديو ماني لاعب منتخب السنغال وفريق ليفربول الإنجليزي والمنافسة له على كافة الجوائز. 

 

 

كيروش يرغب في تحقيق أول لقب مع الفراعنة

 

بات هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني  لا يعرف الفوز في النهائيات  مع المنتخب المصري حيث تمكن المنتخب الكاميروني فمن التفوق عليهم في اللقاء النهائي لعام 2017.

 

موعد مباراة مصر مع السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية .. والقنوات الناقلة

 

أما الآن وفي عام 2022 يبحث كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني عن الخروج من كابوس النهائيات والتتويج باللقب الأول مع الفراعنة لإستكمال مسيرة البطولات وتحقيق آمال المصريين من جديد وهو التواجد في كأس العالم .

 

السنغال و عقدة النهائيات 

 

يمتلك المنتخب السنغالي تفاصيل تقارب المنتخب الوطني  سعيا للتتويج بالبطولة الإفريقية  حيث يرغب ساديو ماني لاعب المنتخب السنغالي ورفيق محمد صلاح  لصفوف ليفربول الإنجليزي في التتويج بالبطولة والتربع على عرض القارة عقب خسارة اللقب في عام 2019 في المباراة الأخيرة أمام الجزائر الذي توج بطلا بها .

 

أليو سيسيه وتحدي الفراعنة  

 

يدخل أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي في تحدي قوي مع المنتخب المصري منذ تواجده في نهائي كأس الأمم .

ويرغب أليو سيسيه  في تحقيق اللقب عقب الهزيمة من منتخب الجزائر في 2019  وتحقيق المركز الثاني وعدم تحقيق اللقب  رغم وصول النهائيات 

ويمتلك أيضا أليو سيسيه عقدة النهائيات كمدرب عقب خروجه من بطولة 2019  أمام الجزائر وكلاعب  في بطولة 2002 ليظل  فقدان اللقب في النهائيات حليفة له .

 

موعد مباراة الكاميرون وبوركينا فاسو والقنوات الناقلة

 

ويرغب كلا المنتخبين "المصري والسنغالي " في التخلص من كابوس النهائيات والتتويج باللقب القاري وتحقيق أهداف الجماهير. 


 

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