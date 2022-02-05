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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أنيق.. أحلام تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

أحلام
أحلام

حرصت الفنانة الخليجية أحلام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس.


لفتت أحلام الأنظار في الحفل بإطلالة أنيقة و راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون اللبني الفاتح و اتسم الجزء العلوي من التصميم بالتطريزات الجذابة التي زادت من أناقتها.

كما تميز فستان أحلام في أحدث ظهور لها بحزام حول الخصر كشف عن رشاقتها وقوامها المثالي، وأكمام التصميم المزينة بالريش أيضا، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها مظهرا جذابا.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أحلام على خصلات شعرها القصير المموج المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة التي كشفت عن جمال ملامحها.


 أحدث ألبومات أحلام الشامسي

وفي بداية العام الماضي 2021، طرحت الفنانة أحلام الشامسي أغنيات ألبومها الذي يحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

وضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

وتعاونت فيه أحلام، مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز.

 

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