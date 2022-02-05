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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن..أجواء باردة جدًا وامطار في كافة المناطق اليوم

صدى البلد

تكون الأجواء الاردنية اليوم السبت، باردة جداَ وغائمة جزئياً إلى غائمة أحياناً، مع هطول الأمطار في أغلب مناطق المملكة تكون غزيرة أحياناً في الاجزاء الغربية من المملكة ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، قد يصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد أحياناً، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وبحسب وسائل إعلام محلية تضعف فرصة الهطول تدريجياً خلال ساعات الليل وتسود أجواء شديدة البرودة في أغلب مناطق المملكة، وغائمة جزئياً ويتشكل الضباب في العديد من المناطق، وتكون الرياح غربية خفيفة السرعة.

 وحذرت إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في الاجزاء الغربية من المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض فوق المرتفعات الجبلية العالية. ويوم غدٍ الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، مع احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول امطار خفيفة في اجزاء من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

ويوم الإثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء مستقرة، وباردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم المنخفضة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

 ويوم الثلاثاء تكون الأجواء غالباً مشمسة وباردة في أغلب مناطق المملكة، وباردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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