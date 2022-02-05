توسعة ثالث مسار لمرور الشاحنات المحملة بميدان الكومنولث بالأقصر.. صور

تابع العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، اليوم، أعمال توسعة ثالث مسار لعبور الشاحنات المحملة بالكامر ستيل بمنطقة ميدان الكتاب والمعروف بإسم ميدان الكومنولث ، برفقته أحمد عوض الله رئيس حى شمال ، وتم إزالة التقاطعات المشار إليها بهذه المناطق لتسهيل مرور الشاحنات المحملة بالكامر ستيل إلى موقع كوبري الحامدين ورد الشيء لأصله بعد الانتهاء من عبور الكامر ستيل .

يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل بالمشروعات القومية والتنموية.



كما تابع " لطفي" منطقة التلة لمعاينة ما تم إنجازه من أعمال محازاة مطبق الصرف الصحي بمستوى سطح الأرض بعد ما كان داخل موقع الجزيرة الوسطى وتم تصغير حجمها لمحازاة الشارع الرئيسي حرصاً علي سلامة المواطنين لكثرة الحوادث بهذه المنطقة.



يذكر أن كوبرى الحامدين يعد من ضمن أعمال المشروع القومي لمحور شمال الأقصر والذي سيربط طريق الصحراوي الشرقي بالصحراوي الغربي بطول ١٨،٦٠٠ كم، وأن الشاحنات المحملة بالكامرات ستيل مقرر وصولها من محافظة القاهرة يوم الأحد المقبل بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٦ م، وتم اختيار مسارات محددة لمرور الشاحنات والتي يبلغ طولها حوالى ٥٠ م حتى لا يحدث أي اختناقات مرورية أثناء مرور الشاحنات وصولاً إلي كوبرى الحامدين بنجع حسان.

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