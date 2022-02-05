سفارة روسيا في واشنطن تهاجم الحكومة الأمريكية لاتباعها سياسة الكيل بمكيالين

وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، هاجمت السفارة الروسية في واشنطن، أمريكا لاتباعها كما تقول سياسة الكيل بمكيالين، حيث انتقدت روسيا لقرارها إغلاق مكاتب "دويتشه فيله" DW الألمانية، بينما لم تذكر شيئًا عن قرار ألمانيا بوقف بث شبكة روسيا اليوم.

وذكرت السفارة : "بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هو مثال آخر على المعايير المزدوجة. أين كانت قيم الديمقراطية العالية لأمريكا عندما حظرت برلين قمر قناة RT DE (الروسية) وأنواع أخرى من البث؟".

وفي اجراء غير متوقع، قامت الحكومة الألمانية بحظر الشبكة الإعلامية الروسية RT، حيث قامت في 1 فبراير بحظرها عن طريق لجنة التسجيل والإشراف على الإعلاميين في ألمانيا.

ومنعت اللجنة رسميا بث روسيا اليوم بألمانيا، مدعية أن منظمي البث لم يكن لديهم الإذن اللازم ليستمروا في عملهم.

وردت روسيا عليهم بإنهاء بث القناة وإغلاق دويتشه فيله بموسكو، وإلغاء تصريحات العاملين فيها، ووقف البث الفضائي.

وبوضوح، ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية إن الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا جاءت ، هي رد فعل مباشر على تصرف ألمانيا، وأن هذا ليس تعسفًا من موسكو ، فإن غيرت ألمانيا سياسيتها، فستغير روسيا موقفها بشكل إيجابي.

وكانت قد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منشور على تويتر قرار الحكومة الروسية بإغلاق مكتب القناة التلفزيونية الألمانية DW "دويتشه فيله" في موسكو، حيث كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على "تويتر": "الولايات المتحدة تدين قرار الحكومة الروسية إغلاق مكتب دويتشه فيله في موسكو".

ويأتي التوتر بالجملة فيما يخص روسيا من جهة وألمانيا وأمريكا ودول الناتو من جهة أخرى بسبب التوتر والحشد العسكري الكبير على الحدود الأوكرانية، حيث تقول دول الناتو إن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا بدليل الحشد العسكري الروسي على الحدود والذي يصل لـ100 ألف جندي، بينما تقول رسيا إنه ليس لديها نية للغزو وإن هذا لأغراض تدريبية، وتمركز للقوات ليس إلا.

وتشترط موسكو على حلف الناتو ألا يضم أوكرانيا كدولة عضو فيه، لأن هذا من شأنه التدخل في المجال الحيوي للأمن الروسي.

ويقول الناتو إن روسيا تبالغ في مزاعمها وإن أوكرانيا هي من تريد الانضمام لدول الناتو، خاصة من بعد 2014 وقدوم حكومة قريبة من أمريكا وأوروبا بعكس الحكومة السابقة على هذا التاريخ، والتي كانت موالية لروسيا.