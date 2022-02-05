عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة روسيا في واشنطن تهاجم الحكومة الأمريكية لاتباعها سياسة الكيل بمكيالين

ألمانيا بدأت بالتحرك
ألمانيا بدأت بالتحرك ضد روسيا بإغلاق القنوات الروسية

وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة، هاجمت السفارة الروسية في واشنطن، أمريكا لاتباعها كما تقول سياسة الكيل بمكيالين، حيث انتقدت روسيا لقرارها إغلاق مكاتب "دويتشه فيله" DW الألمانية، بينما لم تذكر شيئًا عن قرار ألمانيا بوقف بث شبكة روسيا اليوم.

وذكرت السفارة : "بيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية هو مثال آخر على المعايير المزدوجة. أين كانت قيم الديمقراطية العالية لأمريكا عندما حظرت برلين قمر قناة RT DE (الروسية) وأنواع أخرى من البث؟".

وفي اجراء غير متوقع، قامت الحكومة  الألمانية بحظر الشبكة الإعلامية الروسية  RT، حيث قامت في 1 فبراير بحظرها عن طريق  لجنة التسجيل والإشراف على الإعلاميين في ألمانيا.

ومنعت اللجنة رسميا بث روسيا اليوم بألمانيا، مدعية أن منظمي البث لم يكن لديهم الإذن اللازم ليستمروا في عملهم.

وردت روسيا عليهم بإنهاء بث القناة وإغلاق دويتشه فيله بموسكو، وإلغاء تصريحات العاملين فيها، ووقف البث الفضائي.

وبوضوح، ذكر مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الروسية إن الإجراءات المتخذة ضد وسائل الإعلام الألمانية في روسيا جاءت ، هي رد فعل مباشر على تصرف ألمانيا، وأن هذا ليس تعسفًا من موسكو ، فإن غيرت ألمانيا سياسيتها، فستغير روسيا موقفها بشكل إيجابي.

وكانت قد أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منشور على تويتر قرار الحكومة الروسية بإغلاق مكتب القناة التلفزيونية الألمانية DW "دويتشه فيله" في موسكو، حيث كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، على "تويتر": "الولايات المتحدة تدين قرار الحكومة الروسية إغلاق مكتب دويتشه فيله في موسكو".

تحذير شديد بسبب كورونا|الصحة العالمية: خطر كبير ينتظر الملايين في الهواء والماء

نيوكوف وأميكرون.. أيهما أخطر في الانتشار والعدوى بين البشر.. الإجابة عند الخبراء

ويأتي التوتر بالجملة فيما يخص روسيا من جهة  وألمانيا وأمريكا ودول الناتو من جهة أخرى بسبب التوتر والحشد العسكري الكبير على الحدود الأوكرانية، حيث تقول دول الناتو إن روسيا تخطط لغزو أوكرانيا بدليل الحشد العسكري الروسي على الحدود والذي يصل لـ100 ألف جندي، بينما تقول رسيا إنه ليس لديها نية للغزو وإن هذا لأغراض تدريبية،  وتمركز للقوات ليس إلا.

وتشترط موسكو على حلف الناتو ألا يضم أوكرانيا كدولة عضو فيه، لأن هذا من شأنه التدخل في المجال الحيوي للأمن الروسي.

ويقول الناتو إن روسيا تبالغ في مزاعمها وإن أوكرانيا هي من تريد الانضمام لدول الناتو، خاصة من بعد 2014 وقدوم حكومة قريبة من أمريكا وأوروبا بعكس الحكومة السابقة على هذا التاريخ، والتي كانت موالية لروسيا.

 

سياسة الكيل بمكيالين روسيا السفارة الروسية واشنطن أمريكا دويتشه فيله المانيا وزارة الخارجية الأمريكية المعايير المزدوجة قيم الديمقراطية العالية لأمريكا

موضوعات متعلقة

صحيفة: اليابان تلقت بلاغا روسيا بإجراء مناورات صاروخية في منطقة جزر الكوريل

ترامب مخطئ وحاول تزوير الحقيقة.. مايك بنس يهاجم رئيسه السابق من فلوريدا

اتهامات كولومبية لروسيا وإيران بدعم فنزويلا ضدها

تحذير غريب من مكتب التحقيقات الفيدرالي في عيد الحب

اليوم.. بايدن يكشف استراتيجيته الشاملة لمكافحة العنف في أمريكا

منشقون إيرانيون يكشفون خطة طهران لتهديد الملاحة في المنطقة

الأقمار الصناعية تكشف حجم القوة الروسية على الحدود الأوكرانية

وثائق مسربة تكشف فشل إدارة بايدن في إنقاذ أفغانستان من يد طالبان

ترشيحاتنا

رئيس الكاف يتبرع بـ 200 ألف دولار للمجتمع الإسلامي في الكاميرون

بتصميم جديد .. بي ام دبليو الفئة السابعة 2023 تظهر أثناء اختبارها

التعليم العالي: الإعلان عن منح مقدمة من مراكز هيلمهولتز بألمانيا والمنظمة الأوروبية للقانون للعام 2022/2023

القمة الافريقية تناقش تداعيات كورونا والتحديات الأمنية

تيتو جارسيا: مونتيري سيفوز على الأهلي.. وأجيري لا يفكر في الانتقام |خاص

ما رأي الشريعة الإسلامية في ختان الإناث؟ دار الإفتاء ترد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

نصف متر فقط.. بث مباشر للحظة خروج الطفل ريان حيا من قاع البئر

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

خلافات سلايف..زوجة العم وراء مقتل الطفلة ساندي وإلقاء جثتها في جوال أمام منزلها بالصف

إغماءات رجال الإنقاذ.. آخر تطورات حادث طفل المغرب ريان

سر تأخر لحظات الحسم..لماذا يفشل إنقاذ الطفل ريان كلما أوشك على النجاح؟

كورونا حول العالم.. إصابات جديدة بالصين وأرقام قياسية في سنغافورة وتايلاند

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

فيديو

فيديو جراف.. زوج المطربة مايا نعمة ينطق الشهادتين على الهواء

فيديو جراف.. أنا كويس.. تعرف على آخر تطورات عمرو زكي الصحية

محمد رمضان يرد على نوال الزغبي بطريقة ساخرة.. فيديو

فيديو جراف.. كيف سقط الطفل ريان في البئر.. ومحاولات إنقاذه مستمرة

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ