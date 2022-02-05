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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأزهر يعقد ملتقاه السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة من 18 لـ 28 فبراير

الخط العربي
الخط العربي

يعقد الأزهر الشريف ملتقى ملتقاه السنوي الثاني للخط العربي والزخرفة، بالجامع الأزهر، في الفترة من ١٨ إلى ٢٨ فبراير 2022.

ومن المقرر أن يعقد الأزهر احتفالية على هامش المؤتمر لتكريم فناني الخط العربي والزخرفة، والمبدعين المتميزين من المشاركين في الملتقى، بجانب عقد ورش عمل ومحاضرات فنية وأثرية.

يأتي الملتقى ضمن مبادرات الأزهر الشريف للاحتفاء بالخط العربي، وبمناسبة اختيار المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، القاهرة كعاصمة للثقافة الإسلامية، كما يسعى الملتقى للحفاظ على الهوية العربية والإسلامية، وتنمية المجالات الفنية التي تتناول التصميمات والزخارف وطرق الكتابة التي تستعمل الحروف العربية.

ويهدف الملتقى إلى تنمية الوعي المجتمعي بأهمية نشر ثقافة إتقان الخط العربي، وتشجيع الأجيال الشابة على تعلم الخط العربي وإتقانه، بالإضافة إلى التوعية بأهمية اللغة العربية ومكانتها العالمية، والارتقاء بمستوى جماليات الخط العربي، والزخارف والتصميمات.

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