مستشار الرئيس للشئون الصحية يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى للجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولى العاشر الذى تنظمه الجمعية المصرية لأبحاث للمسالك البولية فى إحدى فنادق القاهرة، والذي يقام على مدار ثلاثة أيام.

قام بافتتاح المؤتمر الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، الدكتور رفيق الحلبي أستاذ المسالك البولية ورئيس الجمعية المصرية المسالك البولية، والدكتور محمد شلبي أستاذ المسالك البولية ورئيس الموتمر، الدكتور شريف مراد مؤسس وسكرتير الجمعية ومقرر الموتمر.



وقد شهد الافتتاح الدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس الأسبق وا.د علاء الغنيمي استشاري جراحة المسالك للأطفال بجامعة باريس بفرنسا وبطب بعين شمس، والحضور من الخارج ا.د هيلموت مادرسباخر أستاذ المسالك المشهور فى النمسا ورئيس الجمعية الدولية لأعصاب المسالك البولية، والدكتور طوفان تارشان أستاذ المسالك بجامعة إسطنبول، ا.د ايرفين كوكجانسيس من الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور عمرو عمارة من إنجلترا، ونخبة من الأساتذة والمتخصصين من مختلف الجامعات المصرية ومستشفيات الشرطة والقوات المسلحة، وبمشاركة دول أمريكا وفرنسا وإنجلترا والنمسا وتركيا.

وقال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن أزمة كورونا أظهرت أهمية وجود خطوط استرشادية لكل التخصصات الطبية، مضيفًا: وباء كورونا جعل الأطباء يكتسبون خبرات جديدة واستطاعوا التعامل مع مختلف الحالات.



وأوضح، أن الدولة تضع كل إمكانياتها وقدراتها، للتصدي لهذا الوباء، بدعم من القيادة السياسية والحكومة، في إطار التكامل بين كل المؤسسات الصحية في مصر، وضمن منظومة علمية طبية إكلينيكية متميزة.

وصرح الدكتور رفيق الحلبى أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية بأن الجمعية لها العديد من الأهداف المستقبلية التى تهم فى المقام الأول الجراحين الشبان والنواب فى هذا التخصص من مختلف الجامعات المصرية.

وقال الدكتور محمد شلبى أستاذ جراحة المسالك البولية ورئيس الموتمر، إن الدليل الاسترشادي تم إصداره بعد أكثر من عام من الاجتماعات والمناقشات المتتالية بين كبار الأطباء في المجال بمختلف فروعه، وبدعم من المجلس الأعلى للجامعات، مضيفًا "ما قدمناه لشباب الأطباء بمثابة دستور ممارسة لتخصص المسالك البولية وكيفية التعامل مع الحالات وسيتم تحديثه بشكل دوري بما يتوافق مع الاتجاهات الطبية العالمية".

وأشار إلى وجود دلائل استرشادية عالمية في تخصص المسالك البولية، لكن بعضها لا يتناسب مع المريض المصري أو المنشآت الصحية التي تقدم الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، خاصة أن الكثير من الجراحات في الخارج باتت تعتمد على استخدام "الريبوت" بينما ما زال الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت للعمل به في مصر.



كما أوضح أن طبيعة أمراض المسالك البولية مختلفة في مصر عن الخارج بسبب الظروف المناخية، وانتشار أمراض الكلى، لافتًا إلى وجود بعض الحالات المصابة بالحصوات بين الأطفال من عمر 6 أشهر.

وأكد الدكتور شريف مراد أستاذ جراحة المسالك البولية والتناسلية بجامعة عين شمس، ومقرر مجلس إدارة الدلائل الإرشادية لجراحة المسالك البولية وسكرتير الجمعية ومقرر عام المؤتمر، أن المؤتمر سيناقش أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض جراحة المسالك البولية والتناسلية، ومن أهم ورش العمل علاج البروستاتا ببخار الماء، والمناظير المارينا لعلاج حصوات الكلي والحالب.

وأكد أن الجمعية أنشئت خصيصا لمناقشة الأبحاث الجديدة الخاصة بالمسالك البولية، وتنشيط البحث العلمى وتشجيع الأطباء على القيام بأبحاث جديدة تتعلق بالمسالك البولية، وسيتم مناقشة أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف الأمراض المتعلقة بجراحة المسالك البولية والتناسلية مثل أمراض البروستاتا الحميدة والخبيثة والمسالك النسائية والسلس البولى الذى يصيب أكثر من 50% من السيدات، كما سيناقش المؤتمر أحدث الطرق باستخدام منظار البطن لاستئصال الأورام التى تصيب الكلى والجهاز البولى، حيث ستقام ورش عمل مختلفة تناقش أمراض المسالك البولية لدى الأطفال واستخدام المناظير الضوئية فى علاج مختلف الأمراض التى تصيب الجهاز البولى مثل الحصوات، واستئصال البروستاتا بالمنظار أو الليزر، كما ستكون هناك ورش عمل أخرى لعلاج التبول اللاإرادى بالطرق المختلفة وورشة عمل أخرى لإعادة هيكلة الجهاز البولى، مثل عمليات تجميل مجرى البول وعمليات تجميل حوض الكلى وإصلاح الناسور البولى والتهتكات الناتجة عن الحوادث.

وأشار ا.د شريف مراد إلى أن إصدار هذه الدلائل أمر هام للغاية للتخصص، وتعتبر مرجعا لجميع أطباء جراحة المسالك البولية من مختلف المستشفيات التابعة للجامعات على مستوى المحافظات.



وأوضح ا.د شريف مراد أن هذه الدلائل مرجع لكل ما يخص التخصص من تشخيص وطرق العلاج الحديثة سواء الجراحية أو باستخدام أحدث التقنيات، مؤكدًا أنه بإمكان الطبيب تحديد أفضل الطرق وفقًا لهذه الدلائل وإمكانيات كل مستشفى.

وأكد أن الدلائل الإسترشادية المصرية راعت كل الجوانب التي تتعلق بالثقافة والمجتمع المصري من الناحية الدينية، خاصة في تخصص دقيق وهام مثل المسالك البولية.

وأكد ا.د ايمن راشد استاذ المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم أن الجمعية المصرية لأبحاث المسالك البولية بالتعاون مع كل من المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجمعية الطبية المصرية، أول دلائل استرشادية مصرية لعلاج أمراض المسالك البولية، باعتباره أحد التخصصات الدقيقة والهامة في مجال الطب.





وأوضح أن أمراض المسالك البولية تشمل أمراض البروستاتا في الرجال، ومشاكل الاضطرابات البولية لدى السيدات التي تؤثر على حياتهم، والطرق التي أثبتت نجاحا.

وأشار ا.د أيمن راشد أن المؤتمر سيناقش أحدث الوسائل العلمية فى تشخيص وعلاج مختلف أمراض جراحة المسالك البولية والتناسلية .

فى ختام الجلسة الافتتاحية قام ا.د رفيق الحلبي وا.د محمد شلبي وا.د شريف مراد بتسلم شهادة تقدير ودرع الموتمر ا.د عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية على مجهوداته للقطاع الصحى، وتسلم دروع الموتمر لفيف من الأساتذة .