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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قيمتها 740مليون جنيه.. ضبط 6900 متهم بـ10 أطنان مخدرات ومليون قرص «هلوسة»

صدى البلد

اقتحمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عددًا من البؤر الإجرامية، التي تدار لتجارة المواد المخدرة، ومراكز علاج الإدمان غير المرخصة، لملاحقة الخارجين عن القانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتكثيف جهود الحملات الأمنية. 

وأسفرت الجهود خلال شهر، عن ضبط 6183 قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها 6916 متهمًا، وبحوزتهم، كمية من مخدر البانجو وزنت 10877,935 كيلو جرامًا، بينما كمية مخدر الحشيش المخدر وزنت 850,185 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر أمفيتامين وزنت 610 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 156,733 كيلو جرامًا، وكمية من بذور القنب وزنت 100,33 كيلو جرامًا، وكمية من مخدر الأستروكس وزنت 74,72 كيلو جرامًا. 

كما نجحت الجهود في ضبط كمية من مخدر الآيس «الشابو» وزنت 23,278 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الفودو وزنت 9,145 كيلو جرامًا، كمية من مخدر الأفيون وزنت 3,422 كيلو جرامًا، كمية من مخدر القات وزنت 994 جرامًا، 742,425 ألف قرص لعقار الكبتاجون، 7,650 كيلو جرامًا مواد مخدرة، 295,543 ألف قرص 1605 أمبول لعقار الترامادول المخدر، أقراص وأمبولات مؤثرة نفسيًا وعصبيًا «181,783 ألف قرص، 1477 أمبول، 14,480كيلو جرام»، 280 قرص سابوتكس، 200 طابع مخدر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال 20 مركزًا بدون ترخيص لعلاج الإدمان، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 740 مليون جنيه.

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