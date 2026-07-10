حملات مكثفة.. ضبط محال مخالفة وإعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك في القصير

واصلت الوحدة المحلية لمدينة القصير حملاتها الرقابية على الأسواق والمنشآت التجارية، حيث أسفرت حملة تفتيشية موسعة عن ضبط عدد من المخالفات الإدارية والتموينية، إلى جانب إعدام أغذية منتهية الصلاحية، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وشهدت مشاركة لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن تراخيص المحال العامة، والتموين، وهيئة سلامة الغذاء، والطب البيطري، والبيئة، والحوكمة، والتأمينات الاجتماعية، ومصلحة الضرائب، ومكتب العمل.

وأوضح اللواء أحمد حسن صقر، رئيس مدينة القصير، أن اللجنة رصدت 5 منشآت تجارية تعمل دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، إلى جانب منشأة أخرى تبين انتهاء ترخيصها، كما تم تحرير ثلاثة محاضر لعدم إعلان الأسعار، فضلًا عن محضري نظافة عامة بحق عدد من المنشآت المخالفة.

وفيما يتعلق بالرقابة على السلع الغذائية، تمكنت الحملة من ضبط 12 كيلوجرامًا من البن، شملت 5 كيلوجرامات من البن السادة و7 كيلوجرامات من البن الفرنساوي، لعرضها للبيع دون أي بيانات تعريفية أو بطاقات تثبت مصدرها، بالمخالفة لاشتراطات سلامة الغذاء.

كما قامت اللجنة بإعدام كمية من الدواجن منتهية الصلاحية بلغ وزنها 900 جرام، بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع تداولها بالأسواق حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكد رئيس مدينة القصير استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري على مختلف الأسواق والأنشطة التجارية، مشددًا على أن الأجهزة التنفيذية لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس صحة المواطنين أو تخالف القوانين المنظمة للأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.