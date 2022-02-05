سقوط سائق استولى على 60 طن سكر مدعم لبيعها في السوق السوداء

استولى سائق بإحدى شركات تجارة الجملة، على كمية كبيرة من السلع المدعمة، لبيعها في السوق السوداء لحسابه الشخصي، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف تفاصيل الواقعة، وضبط المتهم.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من مسئولى إحدى الشركات لتجارة الجملة، بقيام سائق بإحدى الجمعيات لنقل البضائع، متعاقدة مع الشركة الشاكية، بالاستيلاء على كميات من السلع التموينية المدعمة، وبيعها فى السوق السوداء، دون توصيلها إلى مخازن الشركة، والاستيلاء على قيمتها لنفسه، مما أضر بالمال العام.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، باستغلال طبيعة عمله كونه سائق بالجمعية المشار إليها، بنقل كمية قدرها 60 طن سكر، بإحدى السيارات من مصنع السكر، إلى مخازن الشركة، حيث قام بالاستيلاء على الكمية والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، على النحو المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبمواجهته أقر بترتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.