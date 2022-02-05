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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لمواجهة الإلحاد.. 6 إصدارات للأزهر بمعرض الكتاب أمام الجمهور

الإلحاد
الإلحاد

حرص الأزهر الشريف على إصدار عدد من المنشورات في هذا الشأن، وإتاحتها للجمهور في جناحه بمعرض القاهرة الدوليّ للكتاب، انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في مواجهة الإلحاد، بالأدلة العلمية والبراهين التجريبية المتنوعة، والتي تخاطب العقل والوجدان، وتؤسس للمعرفة العلمية الصحيحة.

يأتي الكتاب الأول من هذه الكتب الخمسة تحت عنوان "حوار الإيمان والإلحاد"، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية، ويتناول الكتاب مناقشة قضية الإلحاد والرد على أنصارها وتفنيد شبهاتهم، مستعرضًا أطراف حوارٍ دار بين الإيمان والإلحاد في ثلاثينات القرن الماضي، وكان نموذجًا يتحلى بآداب البحث والحوار والمناظرة لثلاثة من الباحثين والمفكرين، الطرف الأول في هذا الحوار هو د. أحمد زكي أبو شادي، أما الطرف الثاني فهو د. إسماعيل أدهم صاحب المقالة الشهيرة: "لماذا أنا ملحد؟". أما الطرف الثالث في هذا الحوار بين الإيمان والإلحاد فهو العلامة محمد فريد وجدي.

 ويحوي الكتاب 4 مقالات مهمة، الأول: عقيدة الألوهية للدكتور أحمد زكي أبو شادي. الثاني: لماذا أنا ملحد؟ للدكتور إسماعيل أدهم. أما المقال الثالث فهو بعنوان لماذا أنا مؤمن؟ للدكتور أحمد زكي أبو شادي؟ أما المقال الرابع والأخير فبعنوان لماذا هو ملحد؟ للعلامة محمد فريد وجدي.

أما الكتاب الثاني فهو بعنوان "في مواجهة الإلحاد المعاصر وعقائد العلم"، بقلم الأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، ويحتوي الكتاب على خمسة فصول، هي: عقائد العقل، اعتقاديات العلم الحديث، الغيبيات، العبادة، موقف الفلسفة الإلحادية المعاصرة بعد إثبات غيبيات المادة في العلم التجريبي.

فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي هو صاحب الكتاب الثالث من هذه الكتب الخمسة، والذي يأتي بعنوان "الأدلة المادية على وجود الله"، من إصدارات هيئة كبار العلماء، ويحتوي الكتاب على ستة فصول، هي: أسباب الوجود، "وفي أنفسكم أفلا تبصرون"، الدليل الغيبي، "وفي الأرض آيات للموقنين"، الأدلة المادية من القرآن، وفي كل شيء دليل.

أما صاحب الكتاب الرابع، فهو الدكتور مصطفى محمود، بعنوان: "حوار مع صديقي الملحد"، ويحوي الكتاب عددًا من المباحث أبرزها: لماذا خلق الله البشر؟ هل الدين أفيون؟ معنى الدين، موقف الدين من التطور، الجنة والنار، الروح، الضمير، المعجزة، فزنا بسعادة الدنيا وفزتم بالأوهام.


ويأتي الكتاب الخامس تحت عنوان "الإيمان بالله في عصر العلم"، بقلم الأستاذ الدكتور محمد عبد الهادي أبو ريدة، ويحوي الكتاب عددًا من المباحث، أبرزها: البحث في وجود الله مسألة إنسانية عامة، الكلام في طريقة الفلاسفة والمتكلمين، الإلحاد وأسبابه، الأسس الكبرى التي يقوم عليها الإيمان بوجود الله.

بينما الكتاب السادس والأخير تحت عنوان "فلسفة الدِّين عند برتراند راسل - نقد لأهم دعاوى الإلحاد واللاأدرية"، بقلم محمد محمود أحمد شعبان، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر الشريف، ويتطرق الكتاب إلى عدة قضايا خاصة بالإلحاد مثل: ماذا قدم الإلحاد للبشرية؟ وهل فعلا يحمل الملحدون مشاعل النهضة كما يصور الملحدون أنفسهم؟ وهل التعصب والإقصاء صفات لازمة للمعتقد الديني كما يروج برتراند راسل وغيره من الملحدين؟ وهل دعوى برتراند راسل وغيره من الملحدين أن المعتقد الديني في طريقه إلى التلاشي والتحلل في المستقبل القريب، وهل هذا الكلام له مبرراته، أم أساطير إلحادية حالمة؟

ويشارك الأزهر الشريف -للعام السادس على التوالي- بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53 وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، ويمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال.

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