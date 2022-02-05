هاايل يا هاني.. شوبير يحتفل بتقدم الأهلي بهدف علي مونتيري

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف التقدم في مرمى منافسه مونتيري، في اللقاء المقام حاليا على ملعب "ال نهيان" ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.



وسجل محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وكتب شوبير في تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "‏‏هااايل يا هاني.. الأول من الأهلي".



ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر.

