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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاايل يا هاني.. شوبير يحتفل بتقدم الأهلي بهدف علي مونتيري

شوبير
شوبير

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تسجيل هدف التقدم في مرمى منافسه مونتيري، في اللقاء المقام حاليا على ملعب "ال نهيان" ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.


وسجل محمد هاني هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 53 من عمر المباراة من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

 

وكتب شوبير في تغريدة له عبر حسابه علي تويتر: "‏‏هااايل يا هاني.. الأول من الأهلي".
 

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، بدون معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير من اللاعبين مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، بالإضافة إلى إصابة البعض الآخر. 
 

احمد شوبير كأس العالم للاندية تقدم الاهلي اف سي مونتيري المكسيكي الأعب محمد هاني

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