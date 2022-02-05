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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الورش الفنية لقطاع المعاهد الأزهرية والخط العربي الأكثر جذبا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

المعاهد الازهرية
المعاهد الازهرية

شهدت الورش الفنية التي ينظمها قطاع  المعاهد الأزهرية بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالا كبيرا، وتتيح هذه الورش تعليم المجالات الفنية المختلفة ومنها “تعليم الرسم، وتعليم الكتابة بالخط العربي، والأشغال اليدوية والحرق على الخشب”، إضافة إلى أشغال الجلد، والطباعة اليدوية، وتدوير مخلفات البيئة،  وصناعة الحلي والإكسسوارات، على يد  متخصصين  متميزين  من معلمي ومعلمات الأزهر الشريف، كما يصاحب الورش وجود معرض فني يعرض لوحات فنية لمعلمي وطلاب المعاهد الأزهرية المبدعين، فضلًا على الرسم على وجه الأطفال.

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كما شهد ركن الخط العربي على مدار اليوم إقبالا كبيرا، حيث يقوم القائمين على الركن بكتابة أسماء زوار الجناح بأنواع الخطوط العربية المختلفة مثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، كما يقوم الركن بتنمية الثقافة الفنية للزائرين بأنواع الخطوط المختلفة وأماكن الخط العربي، مع توجيه الدعوة للزوار لحضور ملتقى الخط العربي والذي سيقام في الفترة من ١٨ إلى ٢٨ فبراير من الشهر الجاري بالجامع الأزهر.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته (53) للعام السادس على التوالي، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

قطاع المعاهد الأزهرية ركن الخط العربي جناح خاص بمعرض القاهرة الدولي للكتاب وطلاب المعاهد الأزهرية

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