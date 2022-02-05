مؤمن زكريا يظهر بصحبة أحمد شوبير خلال مباراة الأهلي ومونتيري

حرص مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على مؤازرة لاعبي الفريق الأحمر خلال مباراتهم ضد مونتيري المكسيكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف، من خلال تواجده في بملعب آل نهيان الذي استضاف المباراة.

ونشر الإعلامي أحمد شوبير عبر "تويتر" صورة له من الإمارات بصحبة مؤمن زكريا وكتب على الصورة قائلا: "‏من ملعب مباراة الأهلى ومونتيري مع مؤمن زكريا 📸💪🦅".

وتأهل الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة بالميراس البرازيلي يوم الثلاثاء المقبل، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي بهدف نظيف في ربع نهائي مونديال الأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، في غياب معظم نجومه الأساسيين، بسبب مشاركة عدد كبير مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا، إضافة إلى إصابة البعض الآخر.