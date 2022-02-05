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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المغرب .. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

المغرب.. الديوان
المغرب.. الديوان الملكي يعلن وفاة الطفل ريان

أعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

وفي وقت سابق، ذكرت القناة المغربية الثانية 2M أن هناك تخوفا في صفوف عناصر الإغاثة بغد انجراف جزئي للتربة، قبل لحظات خارج النفق الذي تم إنجازه لإخراج الطفل ريان، مؤكدة أن عملية الإنقاذ متواصلة.

وأكدت استمرار أعمال الحفر الأفقي بشكل دقيق يدويا من قبل فريق مختص من الوقاية المدنية للوصول إلى الطفل ريان، حيث تواصل  فرق الإنقاذ الحفر يدويا باستعمال أدوات خاصة وبكثير من الحذرن وسط مخاوف من التسبب في انهيار التربة.

وأشارت إلى أن عملية الحفر بلغت مرحلة متقدمة، وتجري بكثير من الاحتياط لتفادي أي حادث من شأنه التاثير على جهود الإنقاذ.

وتواصل السلطات في المغرب منذ نحو 5 أيام، جهودها لانتشال الطفل ريان الذي سقط داخل بئر عميقة، شمالي البلاد، حيث تدخل العملية أخطر مراحلها بحسب المسؤولين.

وكانت السلطات تفكر في توسيع قطر البئر، لكن المخاوف من انهيار التربة جعلت المنقذين يعدلون عن هذا الخيار، ليتم العمل على حفر النفق الموازي وسط صعوبات وحذر شديد لتفادي أي انهيار، حسب صحيفة "هسبريس" المحلية.

وبدأت المأساة، عندما سقط الطفل ريان في بئر عميقة يبلغ عمقه 62 مترا، في قرية أغران بإقليم شفشاون، شمالي المغرب.

وتكمن صعوبة عملية إنقاذ الطفل في ضيق البئر، حيث تظهر اللقطات أنه بالكاد ينزل فيه أحد عناصر الدفاع المدني، معتمدا على حبل مشدودة ببكرة.

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