فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

تابع الملايين في الوطن العربي واقعة الطفل ريان ومحاولات انقاذه على مدار الخمسة ايام الماضية وعقب اعلان نجاح قوات الدفاع المدني في اخراج الطفل ريان خارج البئر لم تم دقائق حتى اعلن الديوان الملكي بالمغرب وفاة الطفل ريان .

واقعة الطفل ريان

أعلن الديوان الملكي في المغرب وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.

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