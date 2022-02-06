عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

الطفل ريان
الطفل ريان

تابع الملايين في الوطن العربي واقعة الطفل ريان ومحاولات انقاذه على مدار الخمسة ايام الماضية وعقب اعلان نجاح قوات الدفاع المدني في اخراج الطفل ريان خارج البئر لم تم دقائق حتى اعلن الديوان الملكي بالمغرب وفاة الطفل ريان .

واقعة الطفل ريان 

أعلن الديوان الملكي في المغرب وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنك متابعة الفيديوجراف التالي.

الطفل ريان وفاة الطفل ريان ريان إخراج الطفل ريان

موضوعات متعلقة

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

أمنيته الحصول على كشك.. بائع مناديل خرج لكسب قوت يومه رغم برودة الطقس

حتى لا تنخدع .. كيف تفرق بين لحم الحمير والبقري ؟

لرفضه الغش.. طالب يصيب زميله بتشوهات في وجهه بعد الامتحان

خاضها لمدة 78 يوما.. رجل غامض يعرض تجربته عن أكل اللحم نيئة

مبروك عطية: آية النشوز علاج رباني..والسنة النبوية أوضحت المقصود بالضرب

جوزي مشغلني خدامة وبيستدل بكلامك.. شاهد رد الدكتور مبروك عطية

ترشيحاتنا

تصب فيه الرحمات.. علي جمعة يكشف عن 18 اسما لشهر رجب أبرزها الأصم والأصب

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مفتي الجمهورية ينعى الطفل المغربي ريان: إنا على فراقك لمحزونون

موعد مباراة المنتخب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

مرشحة الرئاسة في فرنسا : سنغادر الناتو حال فوزي بالانتخابات

الصحة: تسجيل 2298 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: زيادة في الإصابات.. واللقاحات خط الدفاع الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ