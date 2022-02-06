خبير اقتصادي: مصر مستعدة لمواجهة موجة التضخم العالمي

قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن موجة التضخم العالمي معناها زيادة الأسعار عالميًا، ويتم قياسها على مستوى كل دولة سنويا أو شهريا، مشيرًا إلى أنه لأول مرة أمريكا تسجل موجة تضخم كبير، ومصر ما زالت في النطاق العالمي بموجة تضخم 6.5% أقل من تقديرات البنك المركزي.



وأضاف "شعيب"، خلال مداخلة مع برنامج "وطن رقمي"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تكافح التضخم العالمي، وأسباب التضخم هي جائحة كورونا، ومحاولة الخروج المنفرد من تداعيات كورونا لبعض الدول، وارتفاع أسعار الطاقة في الدول المنتجة للطاقة أدى إلى تضخم عالمي.



التضخم



وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه لا بد من أن يكون هناك تنسيقا مع الدول حتى لا يتأثر التضخم بشكل سلبي على العالم.

ولفت بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر تعاملت مع التضخم العالمي منذ عدة سنوات في إطار التخطيط الجيد من قبل القيادة السياسية، مؤكدًا أن هناك زيادة عالمية على مستوى الزراعة بنسبة 1.1%.