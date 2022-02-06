مراسلة الغد تتعرض للإغماء بعد وفاة الطفل ريان| فيديو

تعرضت مراسلة قناة الغد فدوى المرابطي إلى إغماء أثناء إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان، بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر في شفشاون بالمغرب على عمق 32 مترا تحت الأرض.

وأثناء نقل مراسلة قناة الغد خبر وفاة الطفل ريان بقولها: «لقد فقدنا ريان»، وبعدها فقدت الاتصال مع فريق عمل القناة وأغمى عليها.

ومن ناحية أخرى انفجرت مراسلة قناة الغد إكرام الأزرق بالبكاء الهستيري خلال إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان بعد أن أمضى 5 أيام عالقا داخل بئر على عمق 32 مترا تحت الأرض في شفشاون بالمغرب.

الديوان الملكي يعزي أسرة الطفل ريان



وأعلن الديوان الملكي في المغرب، اليوم السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.