عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كيف تلقى والدا الطفل ريان خبر وفاته؟ مراسل العربية في شفشاون يوضح

صدى البلد

كشف عادل الزبيري مراسل قناة العربية في شفشاون، بالمغرب، رد فعل والدا ريان بعد خبر وفاته وكيف استقبلا الخبر.

وقال مراسل العربية، :" والدة ريان كانت منهارة وكانت أكثر تألما من هذا الفقد، أما والد الطفل ما يزال متماسكا وقادرا علي الحديث أمام الجميع".

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، أمس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.

الطفل ريان قناة العربية الديوان الملكي المغرب حادث

ترشيحاتنا

تصب فيه الرحمات.. علي جمعة يكشف عن 18 اسما لشهر رجب أبرزها الأصم والأصب

فيديوجراف.. بعد خروجه من البئر .. الطفل ريان في جنة الله الواسعة

مفتي الجمهورية ينعى الطفل المغربي ريان: إنا على فراقك لمحزونون

موعد مباراة المنتخب والسنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

مرشحة الرئاسة في فرنسا : سنغادر الناتو حال فوزي بالانتخابات

الصحة: تسجيل 2298 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و58 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المغرب: الطفل ريان توفي قبل وصول رجال الإنقاذ إليه

جلسة صلح تتحول لمذبحة.. ننشر التفاصيل الكاملة لجريمة هزت حي الزمالك |صور

قبل خروجه من البئر .. مشهد وفاة الطفل ريان |فيديو

سارة نخلة تفجر مفاجأة بشأن وفاة الطفل ريان

لحظات مؤثرة.. أول لقاء مع أسرة الطفل ريان عقب وفاته| فيديو

بكاء هستيري.. انهيار مراسلة الغد لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان |فيديو

الصحة توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا: زيادة في الإصابات.. واللقاحات خط الدفاع الأول

بعد 5 أيام في قاع البئر .. إخراج الطفل ريان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات الدفاع الشعبى و العسكرى تنظم فاعليات مميزة خلال شهر يناير

سر بكاء عزت العلايلي فى التليفزيون ..عاني من هذه الفوبيا والأرض أنقذه من الاعتزال

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

فيديو

مستعدة أعمل دور راقصة.. أيتن عامر تتحدث عن سمية الخشاب بتصريحات نارية

خروج الطفل ريان من البئر.. فرق الإنقاذ تنجح في انتشاله بعد 5 أيام من السقوط| فيديو

بأي ذنب قُتلت.. تفاصيل قصة الطفلة ساندي التي أبكت الملايين

فيديو جراف.. سورة تعدل نصف القرآن الكريم.. ما هي؟

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

فرنسا: مخاوف من حرب أهلية بين المسلمين والفرنسيين المتشددين

كريمة أبو العينين

مشاعر في المزاد

إلهام أبو الفتح

يارب النصر لمصر

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ