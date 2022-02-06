كيف تلقى والدا الطفل ريان خبر وفاته؟ مراسل العربية في شفشاون يوضح

كشف عادل الزبيري مراسل قناة العربية في شفشاون، بالمغرب، رد فعل والدا ريان بعد خبر وفاته وكيف استقبلا الخبر.

وقال مراسل العربية، :" والدة ريان كانت منهارة وكانت أكثر تألما من هذا الفقد، أما والد الطفل ما يزال متماسكا وقادرا علي الحديث أمام الجميع".

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، أمس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع السيد خالد اورام، والسيدة وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".

يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما أظهرت لقطات مصورة والدي الطفل ريان يقفان عند فتحة النفق.