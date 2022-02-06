حسين فهمي: أنعي ببالغ الحزن والأسى الطفل البطل ريان

نعى الفنان حسين فهمي الطفل المغربي ريان ، الذي وافته المنية امس السبت، على الرغم من المحاولات الحثيثة لإنقاذه.

وكتب حسين فهمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون انعي ببالغ الحزن و الأسى وفاة ابننا و ابن الوطن العربي اجمعه الطفل البطل #ريان اللهم أنزل الطمأنينة والثبات علي قلب والديه وألهمهم الصبر و السلوان و اجعله شفيعا لهم يوم الدين اللهم امين يارب العالمين .

وأعلن الديوان الملكي في المغرب، امس السبت، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.



وأفاد بيان للديوان الملكي في المغرب أنه "على إثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس، اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، وسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، بعد سقوطه في بئر".



يأتي ذلك بعد انتشال فرق الإنقاذ جثة الطفل ريان من البئر، فيما ظهرت لقطات مصورة والدا الطفل ريان يقفون عند فتحة النفق.