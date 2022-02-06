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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر الثالث للعلوم الطبية بالأقصر

صدى البلد

شهد  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، أولى فعاليات المؤتمر الثالث للعلوم الطبية في الأقصر، والذي ينعقد على مدار يومين برعاية الهيئة العامة للرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل.

أوضحت الدكتورة إسراء عيد، المنسق العام للمؤتمر، بأن فعالياته تستمر على مدار يومين، يتم خلالها إلقاء الضوء على آخر المستجدات في العلوم الطبية، مشيرة إلى أنه يرتكز على عدة محاور يتم مناقشتها،  أهمها؛ الكيمياء الحيوية سلاح لعلاج السرطان، والهيماتولوجي، الفيزياء الحيوية وبولوجيا الإشعاع، والتغذية العلاجية، التحاليل الميكروبيولوجية، تحاليل الكيمياء الحيوية، والإسعافات الأولية.

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فيما أكد  الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، في كلمته أهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات التي تستهدف الاطلاع على كل ماهو جديد في مجالات العلوم الطبية، بحضور الطلاب مما يساهم في تخريج كوادر تلبي طموح أبناء الصعيد في تقديم خدمات طبية متميزة.

وأشار رئيس الجامعة إلى عقد الجامعة بروتوكول تعاون مع منظومة التأمين الصحي الشامل متمثلاً في مستشفى الكرنك، بالإضافة لافتتاح كلية الطب،  ودخول كلية العلوم الخدمة التعليمية، وذلك بهدف الوصول بالنظام التعليمي بالجامعة إلى أحدث المعايير والارتقاء الى طموح أبناء الإقليم فيما ينشدونه من جامعة الأقصر، موجهًا دعوته لمنظمي المؤتمر لعقده خلال النسخات القادمة بكلية الطب التي تضم أحدث أجهزة ومعامل، لتبادل الخبرات وإفادة طلاب الكليات العلمية.

كما أعرب رئيس الجامعة عن ثقته في أن يخرج المؤتمر بتوصيات _بعد التقاء الأفكار والرؤى بين الحاضرين_ تسهم في رفع مستوى العمل بالمجالات الطبية.

شارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من؛ الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير فرع التأمين الصحي، والدكتور عبد الحكيم ابو القاسم، نقيب أطباء الأقصر،  ورئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، والدكتورة مها ابو بكر بالإنابة عن دكتورة دعاء أحمد رئيس المؤتمر، ودكتور عمرو عناني، مقرر المؤتمر، بتنسيق عام دكتورة إسراء عيد، وبحضور الدكتور محمود النوبي وكيل كلية الألسن بجامعة الأقصر، والدكتور عمرو ابو القاسم، مدير العيادات الخارجية بمستشفى الكرنك الدولي، ولفيف من الأطباء والصيادلة  والكيميائيين.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، تم تكريم الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر بإهدائه درع المؤتمر، كما تم تكريم كل من؛ الدكتور محمود عبد الوهاب، مدير فرع التأمين الصحي، والدكتور عبد الحكيم ابو القاسم، نقيب أطباء الأقصر.

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