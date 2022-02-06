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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أحمد السعدنى يكشف تعرضه للسحر في مسلسل "الكبريت الأحمر".. فيديو

أحمد السعدنى
أحمد السعدنى

كشف الفنان أحمد السعدنى، عن بعض المواقف الغريبة التى تعرض لها فى كواليس مسلسل “الكبريت الأحمر” والذى جعله يؤمن السحر. 

 

وقال أحمد السعدنى خلال لقاء ببرنامج “أحلى كلام” والذى يقدمه الفنان أحمد فهمى عبر قناة “الحياة”: “تعرضنا فى مسلسل “الكبريت الاحمر” إلى مواقف صعبة وغريبة جعلتنى أؤمن بالسحر حيث كان هناك حائط بالديكور مكتوب عليه بالدم وهو عبارة عن مشهد فى الحمام”.  

وأضاف أحمد السعدنى: “بعد الانتهاء من تصوير العمل قررنا تنضيف الديكور والحوائط وقام عاملين بالمسلسل بمسح الحائط أكثر من مرة وباستخدام جميع أنواع أدوات النظافة ولكن لم يكن هناك أى نتيجة وهو ما دفعنا إلى هدم الديكور”.

 

وأوضح أحمد السعدنى: “بعد أيام قليلة علمنا أن المكلفين بنظافة الحائط تعرضوا إلى أزمات حيث سقط الأول من على السلالم والثانى تعرض إلى حادث سير”.

 

أحمد السعدنى 

كشف  الفنان أحمد السعدنى عن طفولته وطباع شخصيته خلال مراحل تعليمه الدراسية المختلفة  .

وأشار أحمد السعدنى خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، إلى أنه كان طفل" بشع " وعقب " علوا سور المدرسة بسببى مرتين لانى كنت طفل شقى وانا مكنتش بنط علشان أخرج من المدرسة لكن العكس لانى كنت بروح متأخر "

ولفت أحمد السعدنى ، إلى أن مصروفه فى المدرسة بدأ ب " جنيه" إلى أن وصل   لـ  5 جنيهات. 

رفعوا سور المدرسة بسببى .. أحمد السعدنى: طفولتي كلها شقاوة

أحمد السعدني: حصلي حاجة غريبة في أول أعمالي المسرحية

مسرحية سكر هانم 

كشف الفنان أحمد السعدنى عن تفاصيل مشاركته بأول عرض مسرحى بالقطاع الخاص "مسرحية سكر هانم " مع الفنان أحمد رزق .

ولفت أحمد السعدنى ، خلال استضافته ببرنامج أحلى كلام والمذاع عبر فضائية الحياة ، إلى أن موقف غريب صادفه  بمسرحية سكر هانم وعقب " حصلى حاجة غريبة فى المسرحية مع أحمد رزق وسألته أطلب كام أجر فى المسرحية وده سؤال ميتسألش الا لواحد صاحبك أوى " .

وأشاد أحمد السعدنى ، بأداء الفنان أحمد رزق فى بداياته بمسلسل سر الأرض خاصة خفة ظله وروحه المرحة وموهبته الفنية   . 

احمد السعدنى أخبار أحمد السعدنى أعمال أحمد السعدنى الفنان أحمد السعدني مسلسل الكبريت الأحمر

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