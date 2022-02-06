للآباء.. نصائح ضرورية للتعامل مع الطفل الانطوائي

الطفل الانطوائي لديه الكثير ليقدمه للعالم، غالبًا ما يجلب الأطفال الانطوائيون والمبدعون والعاطفيون، نوعًا مختلفًا من الطاقة والديناميكية الاجتماعية إلى المنزل والمدرسة، كثيرًا ما يُساء وصف الطفل الانطوائي بأنه خجول، فهو يتفاعل مع العالم بطريقة متحفظة ودقيقة بالنسبة إلى الانطوائيين، يمكن أن يؤدي ذلك أحيانًا إلى صعوبات اجتماعية في المدارس التي غالبًا ما تلبي احتياجات الأطفال الأكثر انفتاحًا.. يبدأ فهم كيفية مساعدة الانطوائي بفهم أعمق لمعنى الانطواء.

يختلف الأطفال المنفتحون عن نظرائهم الانطوائيين في كل شيء من أنماط طاقتهم إلى أساليب الاتصال إلى تفضيلات التعلم، غالبًا ما يعتمد المنفتحون على أنماط الطاقة النشطة القائمة على الدوبامين والتواصل النشط والحديث والتعلم الموجه نحو العمل، من ناحية أخرى يتعامل الطفل الانطوائي مع كل شيء من نمط طاقة أكثر تحفظًا، يجددون من خلال العزلة ، ويفضلون التفكير أولاً والتحدث ثانيًا ويتعلمون بشكل أفضل من خلال التأمل والمشاهدة، غالبًا ما تؤدي هذه الاختلافات إلى بعض النضالات لأطفال الانطوائيين أثناء دخولهم البيئات الاجتماعية التي يهيمن عليها المنفتحون في المدرسة والعمل، وفقا لما نشره موقع psychologytoday. .

هناك أشياء محددة يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة الطفل الانطوائي على البناء على نقاط القوة تركز النصائح التسع التي تركز على الأطفال في سن ما قبل المدرسة والمرحلة الابتدائية على تزويد الآباء بكل ما يلزم لمساعدة الطفل الانطوائي على احتضان مواهبهم العديدة والازدهار:

مرحلة ما قبل المدرسة (من سن 3-5 سنوات): مرحلة ما قبل المدرسة هي عادةً الوقت الذي يبدأ فيه الأطفال في تطوير المهارات الاجتماعية الأساسية من خلال الانخراط في اللعب التعاوني وتعلم مهارات التناوب ، والاستماع إلى بعضهم البعض ، وبدء اللعب والتعبير عن المشاعر بطرق إيجابية، قد يعاني الانطوائيون في العديد من جوانب المهارات المذكورة أعلاه، بينما يتفوقون عادةً ويستمعون ويتناوبون ومهارات حل المشكلات ، قد يواجهون صعوبة في التعبير عن المشاعر وبدء التفاعلات مع الآخرين والانخراط في اللعب التعاوني.

تركز النصائح التالية على بعض الأشياء المحددة التي يمكن للوالدين القيام بها لمساعدة الطفل الانطوائي على تنمية مهاراته الاجتماعية:

-علم الأطفال كيفية التحدث عن عواطفهم، اصنع بطاقات "عاطفة" مع طفلك واستخدمها لمساعدة طفلك في وصف مشاعره في نهاية اليوم.

-شجع طفلك الانطوائي على تكوين صداقة أو صداقتين، إذا كان طفلك يعاني من ذلك ، اسمح له بتطوير المهارات الاجتماعية من خلال لعبه التخيلي، استمع إلى القصص التي يصنعونها وأكمل السلوك المناسب ، سيبدأ أطفالك في ترجمة هذه المهارات للأطفال الآخرين عندما يكبرون.

-نموذج اللعب التعاوني مع أطفالك، اجلس والعب ألعابًا مثل Candyland و Chutes و Ladders أو ألعاب الورق، راجع "القواعد" الاجتماعية قبل بدء اللعبة، امدح أطفالك لفظيًا عندما يظهرون مهارات اجتماعية جيدة ، مثل تبادل الأدوار أو مدح بعضهم البعض، أعد توجيه الأطفال عندما ينسون إحدى "القواعد".

-سن المدرسة الابتدائية (سن 5-11):

تمثل الطفولة فترة نمو ملحوظ للأطفال، يمكن أن يمثل تعلم أشياء مثل بناء الصداقات وحل المشكلات والتعاون والقواعد الاجتماعية تحديًا لبعض الأطفال وخاصة الانطوائيين.

يمكن للنصائح التالية أن تساعد كلاً من الآباء والمعلمين في دعم التعلم الاجتماعي والعاطفي للأطفال الانطوائيين:

-علم الأطفال الانطوائيين كيفية طلب المساعدة في مواقف مختلفة ، بما في ذلك طلب المساعدة من المعلم وطلب المساعدة من صديق وطلب المساعدة في المتجر.

-شجع على حل المشكلات بطريقة إبداعية، نموذج وممارسة طرق لحل المواقف الاجتماعية الصعبة مع أطفالك، تدرب على هذا كثيرًا خلال بداية العام الدراسي الجديد.

-راجع التوقعات والروتين في المنزل بانتظام، راجع توقعات المدرسة في بداية كل عام جديد، قم بإنشاء اتصال متسق بين المنزل والمدرسة وتحدث مع المعلم حول مزاج طفلك مبكرًا.

-ساعد أطفالك الانطوائيين على الحصول على الراحة أثناء النهار، علمهم حاجتهم إلى لحظات الهدوء ، وعلمهم كيفية الحصول عليها، يمكن أن تكون القراءة (في الأوقات المناسبة) أو الذهاب إلى المكتبة أو تصور مكانهم المفضل طرقًا للأطفال الانطوائيين لقضاء بضع لحظات من الهدوء خلال اليوم، ساعد أطفالك على معرفة الأساليب التي تناسبهم وعلمهم متى يمكنهم استخدام المهارات أثناء اليوم الدراسي.

-اعمل مع المعلم لإنشاء مناطق "آمنة" في المدرسة - أماكن يمكن للأطفال الذهاب إليها عندما يشعرون بالإرهاق أثناء تناول الغداء أو الاستراحة، يمكن أن تشمل هذه الأماكن غرفة المعلم أو المكتبة أو المركز الإعلامي أو حتى مكتب الممرضة، يمكن أن يساعد وجود مكان "آمن" طفلك على تعلم الموازنة بين حاجته إلى العزلة وإعادة شحن طاقته في الأيام الصعبة.

-علم طفلك عن انطوائه وما يعنيه ذلك، اطلب منهم أن يصفوا شعورهم في نهاية اليوم، طوّر روتينًا حول طرق التجديد، اطلب من أطفالك الانطوائيين كتابة القائمة ونشرها في مكان ما.

الطفل الانطوائي لديه الكثير ليقدمه،يمكنه أن ينمووا ليصبح المبتكر المؤثر المطلوب في القوى العاملة اليوم، إن بناء أساس قوي يمكن أن يزدهر فيه الأطفال الانطوائيون هو طريقة رائعة للمساعدة في إخراج أفضل ما لدى هؤلاء الأطفال الهادئين.