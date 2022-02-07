خمس آيات فيها اسم الله الأعظم.. كلمات إذا دعوت بها أجبت

خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم.. يشغل بال كثير منا عن مواضع خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم، خاصة لما ثبت من أحاديث نبوية بأن الدعاء به مجاب، حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي “ لقد دعاء الله بـاسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى”.

ومن خلال التقرير التالي نسلط الضوء على خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم، والتي ورد في بعض الأثر أنها لو دعي بها قبل كل مناجاة لم ترد دعوة خاصة في هذا الوقت من الليل الذي يستجاب فيه الداعي من المولى عزوجل.

خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم

خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم

اسم الله الأعظم، دلت بعض الأحاديث على وجود اسماً لله هو الاسم الأعظم، منها ما جاء عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اسْمُ اللَّهِ الأَعظَمُ فِي سُوَرٍ مِنَ القُرآنِ ثَلَاثٍ: فِي البَقَرَةِ وَآلِ عِمرَانَ وَطَهَ". رواه ابن ماجه.

وهذه الآيات في هذه السور الثلاث المحددة هي: في سورة البقرة، قوله تعالى:{اللهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255]. وفي فاتحة سورةِ آلِ عِمْران، قوله تعالى: {اللهُ لا إِلَهَ إِلّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [آل عمران: 2]. وفي سورة طه، قوله تعالى:{وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ} [طه: 111].

كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنتُ مع رسولِ اللهِ جالسًا، ورجلٌ قائمٌ يصلِّي، فلمّا ركع وسجد وتشهَّد، دعا، فقال في دعائهِ: «اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلّا أنتَ، وحدَك لا شريكَ لك، المنانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنةَ، وأعوذُ بك من النارِ فقال النبيُّ لأصحابهِ: تدرونَ بما دعا؟ قالوا: اللهُ ورسولُه أعلمُ قال: والذي نفسي بيدهِ، لقد دعا اللهَ باسمهِ العظيمِ وفي روايةٍ الأعظمِ الذي إذا دعِيَ به، أجاب، وإذا سُئِلَ به أعطى».

خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم

وقد اتفق العلماء على عظم اسم الله الأعظم وفضل الدعاء به، بالرغم من عدم التمكن من تحديده إلا أنه لن يكون خارج أسماء الله الحسنى على الأرجح، حيث يقول الشيخ محمد متولي الشعراوي وزير الأوقاف الأسبق وإمام الدعاة، أن من جملة ما جاء في اسم الله الأعظم أنه كل اسم من أسماء الله صفة توجد فيه بحق، لكن يجمع كل ذلك الله، لأن الله لا مدلول لها في صفة، لذلك يأمرنا الله أن نسمي باسم الله، فإذا بدأنا عمل نريد قدرة نستنجد بالقادر، علم نستنجد بالعليم، فقل باسم الله جامعة.

وأورد أنه قد جاء في اسم الله الأعظم أنه هو الحي، والحي يستلزم كل صفات الكمال، صفة الحي جاءت لأنه لا صفة إلا بوجود حياة، والحياة ينقضها في الدنيا الموت، والإنسان يريد أن يحيى الحياة التي تحقق له الكمال لذاته.

كما يقول الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء والمفتي السابق، إن الحديث عن اسم الله الأعظم ووجوده في القرآن الكريم أو السنة المطهرة، أخفى الله ثمانية في ثمانية، أخفى اسمه الأعظم في أسماء الحسنى حتى نطلبها ونذكر بها ونعبد الله بها.

وشدد على أن هناك اختلاف حول اسم الله الأعظم على التحديد لا على وجوده ومنها هل هو الله، الله الحي القيوم، يا الله يا حي يا قيوم، على نحو 40 قول، وإن لم يكن هناك أحاديث معينة تحدده، لكن هناك إشارات وردت حوله.

ومن الآيات التي أشير إليها بوصفها ضمت اسم الله الأعظم، في الأحاديث النبوية الشريفة، الآية 163 من سورة البقرة والآية الثانية من سورة آل عمران، فعن أم سلمة الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين “وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ”، وفاتحة آلا عمران "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ". سنن الترمذي.

خمسة آيات فيها اسم الله الأعظم

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن بلعام بن باعوراء كان شخصاً اتاه الله معرفة اسم الله الأعظم وكان دعاؤه مستجابا، لكنه لم يحمد الله على ذلك او يستعمله للخير ومنفعة النفس وطلب الفتح على نفسه، وإنما هو كان من قوم سوء يكرهون بني إسرائيل وسيدنا موسى، بشدة، وطلب منه قومه ان يدعو على سيدنا موسى، وضغطوا عليه .

وأوضح جمعة خلال لقائه في برنامج "مصر أرض الأنبياء" على الفضائية الأولى ، أن بلعام بن باعوراء كان قبل أن يدعو على سيدنا موسى يجد نفسه يدعو له ولقومه وفي النهاية دعا على قومه حتى نزل بهم البلاء، وفي النهاية حاول الدعاء على سيدنا موسى فتدلدل لسانه ولم يستطع التحدث.

وأشار جمعة إلى أن بلعام خرج من ديوان الولاية لله لديوان المغضوب عليه لأنه لم يستمر في فعل الخير، وجاء فيه قول الله سبحانه وتعالى:" وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ ۚ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ"، وهذا درس للناس ألا يكونوا على مأمن حينما يعبدوا الله، فقارون عبد الله 40 عامًا وضاع، وبلعام وصل لأسم الله الأعظم وضل.

اسم الله الأعظم في القرآن

ما هو اسم الله الأعظم؟

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك اختلافًا بين أنظار العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم فهناك من قال إن اسم الله الأعظم هو «الله»، وهناك من قال «الرحمن» وأن اسم الرحمن لا يتسمى به أحدًا إلا الله سبحانه وتعالى وعندما أراد مسيلمة أن يستخدم هذا الإسم له الُصق به كلمة الكذاب فلا يقال إلا مسليمة الكذاب.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه فيديو له مذاع عبر قناة الإفتاء على اليوتيوب، فى إجابته ما هو اسم الله الأعظم؟"، أن من ضمن أقوال العلماء حول تحديد اسم الله الأعظم «الحي» وقال بعضهم «القيوم»، ومن هنا قالوا إن أعظم آية فى القرآن هى آية الكرسي لأنها تشتمل على الحي القيوم لقوله تعالى ((اللّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ)) فلذلك يجب أن نكثر من تلاوه آية الكرسي بعد الصلوات وفى أذكار الصباح والمساء.

وتابع قائلًا "إنه يجب علينا أن ندعو بكل أسماء الله الحسني تبارك وتعالى لأن الدعاء بأسمائه يعمل فى النفس فكلما دعا الإنسان المولى عز وجل بإسم الكريم زاده الله من كرمه وجعله سخي النفس وكذلك باقى أسماء الله جل شأنه، فأسماء الله عاملة فى النفوس وفى الكون.

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اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى.. أسرع طريقه لإجابة الدعاء

اختلف العلماء في اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولًا، وقد ساقها الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه "فتح الباري" (11 / 224، 225) وهي:

1- هو.

2- الله.

3- الله الرحمن الرحيم.

4- الرحمن الرحيم الحي القيوم.

5- الحي القيوم

6- الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم

7- بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام.

8- ذو الجلال والإكرام.

9- الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

10- رب رب.

11- دعوة ذي النون في بطن الحوت "لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين"

12- هو الله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم.

13- هو مخفي في الأسماء الحسنى.

14- كلمة التوحيد "لا إله إلا الله".

الدعاء باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب

ومن الدعاء المستجاب قولك:

- اللهم إنى أسالك بإسمك الأعظم الذى إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت .

- اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم

- اللهم إنى أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

- أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا إنه ولى ذلك والقادر عليه .

- اللهم إنى أسالك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار .



لفظ من أسماء الله الحسنى يكشف الغمة ويسبب النصر

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى من أسمائه "القهار"، وأن الله قاهر فوق عباده، فاذكروا "القهار" فإنه يزلزل الكائنات وينصر المؤمنين ويثبت القلوب، مضيفًا:" اذكروا ليل نهار "يا قهار" حتى يكشف الغمة وينصر عباده المؤمنين".

وأوضح علي جمعة، عبر الفيس بوك: لابد أن يتذكره المسلمون مرةً أخرى- القهار" وألا يستهينوا به، فإن به من تثبيت القلوب ومن نزع الإنسان مما هو فيه إلى دائرة الله تعالى ورحمته، ولا يستخفن أحدكم بذكر الله، ولا بأن هذا ليس هو الطريق الذي نحرر به أوطاننا ، أو نقاوم به أعداءنا فإنه لا حول ولا قوة بنا.

وأضاف علي جمعة: قد أمرنا الله عند الضعف أن نذكر اسمه {فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلاَ تَكْفُرُون} ولا تعلم ما الله فاعل في هذه الحياة الدنيا وفي هؤلاء الناس.

وقال، إن البُشرى بتحسين الواقع وتغييره إلى الأفضل، تتحقق بأمرين هما: الرضا والتسليم، موضحًا الفرق بينهما، على أن الرضا يكون بالواقع، التسليم يكون بالمستقبل.

وأضاف علي جمعة أن من مقتضيات الرضا، عدم الاعتراض على الحال الذي يعيش فيه الإنسان، لافتًا إلى أن من مقتضيات التسليم، الإعداد كما قال تعالى:« وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ» الأنفال.

وأوضح علي جمعة أن قوله تعالى: «وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)» البقرة، يدل على الرضا بالواقع بالمقاتلة في سبيل الله الذين يقاتلوننا، موضحًا أن التسليم بالمستقبل يكون بعدم الاعتداء على الغير.

وأكد المفتي السابق أن هناك علاقة وثيقة بين البشرى والإيمان، موضحًا أن العبد لا يشعر بالبشرى وآثارها إلا إذا كان مؤمنًا عالمًا بحقيقة «لا حول ولا قوة إلا بالله» وأن الأمر كله لله، راضيًا بالله ربًا وبما ارتضاه لنا من الواقع.