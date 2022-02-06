بعد أردوغان.. وزير دفاع تركيا يعلن إصابته بكورونا

أعلن وزير الدفاع التركي إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصابة الرئيس رجب طيب أردوغان وقرينته.

وقالت وسائل إعلام محلية في تركيا إن الوضع الصحي لوزير الدفاع جيد.

وأعلن أردوغان، أمس السبت، إصابته بمتحور أوميكرون وفقا للاختبارات التي أجراها هو وقرينته، بعدما شعروا بأعراض خفيفة.

لكن أردوغان أكد، اليوم الأحد، أنه وقرينته يواصلان العمل من المنزل وأن حالتهما الصحية مستقرة.

وكتب أردوغان في تغريدة: "اليوم كانت نتيجة اختبار الكشف عن كوفيد-19، الذي أجريته مع زوجتي بعد أعراض خفيفة، إيجابية".

وأضاف "لحسن الحظ لدينا مرض خفيف، وقد تم أبلاغنا أن الأمر يتعلق بمتحور أوميكرون".

وتابع "نحن نواصل ممارسة مهماتنا وعملنا في المنزل، كما نتطلع إلى دعواتكم".