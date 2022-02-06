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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال مجانا

صدى البلد

يلتقى منتخب مصر الوطني نظيره منتخب السنغال فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأحد فى إطار نهائي كأس أمم إفريقيا.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والسنغال

 

 

تردد قناة الجزائرية الأرضية يأتي عبر القمر الصناعي المصري نايل سات ويحمل اسم Programme NationalHD على التردد 11680 بمعدل ترميز 27500 أفقي.

- ضغط على زر Menu أو القائمة.

- اضغط على كلمة خيارات Options من القائمة التي تظهر أمامك.

- اختر تثبيت أو Installation.

تردد قناة الجزائرية الأرضية الناقلة لمباراة مصر والكاميرون

- عند ضبط القناة يفضل أن تختار التثبيت اليدوي Manual Installation.

- اختر القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

- أدخل التردد كتابةً ثم اختر التردد الأفقي H.

- اختر معدل الترميز 27500 ثم اضغط على موافق Ok.

 

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