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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أحمد معيتيق يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة وزراء ليبيا

البرلمان الليبي
البرلمان الليبي

أفادت فضائية العربية السعودية، اليوم الإثنين، أن المرشح للرئاسة الليبية احمد معيتيق تقدم بأوراق ترشحه رسميا لرئاسة الوزراء في ليبيا.

والأسبوع الماضي، عاد البرلمان الليبي إلى جلساته، حيث ناقش عدة ملفات  مهمة، أبرزها الرواتب الموحدة لكافة الموظفين في القطاعات العامة للدولة، وجهاز الأمن الداخلي، وذلك عقب اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان مع مستشار الأمن القومي ووكيل وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية.

فيما بدأ رسميا تقديم ملفات الراغبين في الترشح لرئاسة الحكومة القادمة لمكتب مقرر جلسات مجلس النواب.

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واستكمل المجلس في جلسته اليوم النقاش بشأن خارطة الطريق، حيث قدمت لجنة خارطة الطريق على لسان رئيسها نصر الدين مهنا، توصيات للفترة القادمة فيما يتعلق بتشكيل حكومة مقبلة بمواصفات محددة، بحيث يكون رئيسها قادر على العمل على كافة المناطق الليبية وتوحيد المؤسسات في ليبيا والإلتزام بالآجال المحددة لإنجاز قانون دستور توافقي من قبل مجلس النواب، ثم تعمل الحكومة على إنجاز هذا الاستحقاق وفق الجدول الزمني المعد والمنصوص عليه وفقا لتوصيات لجنة خارطة الطريق.

ومن المقرر في جلسة الغد الثلاثاء، يختار البرلمان الليبي رئيس الحكومة الجديد عبر التصويت، في جلسة عامة، وذلك بعد الاستماع للمرشحين، ولبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة. 

جلسات مجلس النواب لجنه الدفاع والامن القومى ليبيا البرلمان الليبي أحمد معيتيق

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