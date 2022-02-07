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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحقيق في العثور على أشلاء سوداني على قضبان قطار بضائع في أكتوبر

أرشيفية
أرشيفية

تجري النيابة العامة بأكتوبر تحقيقات موسعة في مصرع سوداني الجنسية إثر اصطدام قطار بضائع به حيث صرحت النيابة بدفن الجثة وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

كان لقي شخص من جنسية دولة عربية مصرعه عقب اصطدام قطار البضائع في منطقة أكتوبر ثالث به، و تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، و أمر بنقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعثور على أشلاء آدمية لشخص على قضبان السكة الحديد الخاصة بقطار البضائع.

على الفور انتقل العقيد محمد ربيع مفتش مباحث قطاع أكتوبر والمقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم ثالث أكتوبر إلى موقع الحادث وتبين اصطدام قطار البضائع بالمتوفى أثناء مروره إلي الجانب الآخر.

وبإجراء التحريات تبين أن المتوفى  في العقد الثالث من العمر ويحمل الجنسية السودانية. 

تم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

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جهود مكثفة لكشف ملابسات مقتل أجنبي داخل شقته بالشيخ زايد 

 

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة على جثة شخص يحمل إحدى الجنسيات الأجنبية بمدينة الشيخ زايد مصاب بعدة طعنات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشيخ زايد الجيزة، إخطارًا من رئيس مباحث قطاع أكتوبر؛ يُفيد العثور على جثة شخص مقتول داخل شقته بعدد طعنات بحدائق الشيخ زايد.

وعلى الفور؛ انتقل رجال المباحث، وتبين أن الشخص في العقد الخامس من العمر، ويحمل إحدى الجنسيات الأجنبية؛ وُجدت الجثة مسجاة على الأرض في الشقة.

وتعمل الأجهزة الأمنية بالجيزة على تفريغ الكاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، لكشف ملابسات الواقعة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

أكتوبر مصرع سوداني قطار بضائع مباحث الجيزة امن الجيزة

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