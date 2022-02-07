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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران: لم يتم بحث جزء من مطالب رفع العقوبات حتى الآن في مفاوضات فيينا

مفاوضات فيينا
مفاوضات فيينا

قال وزير خارجية إيران، حسين امير عبداللهيان، اليوم الاثنين، إنه لم يتم بحث جزء من مطالب طهران بشأن رفع العقوبات "لم يتم النظر فيها" حتى الآن في محادثات فيينا.

وأكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، استئناف مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في فيينا غدا الثلاثاء.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان له إنه "عقب استراحة قصيرة، ستستأنف الجولة الثامنة من المفاوضات في فيينا في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPAA) غدا، يوم الثلاثاء 8 فبراير".

ومن جانبه، قال مندوب روسيا في فيينا إن المفاوضات النووية التي ستستأنف غدا ستكون في مرحلتها الأخيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، اليوم الاثنين، إن رفع العقوبات الأمريكية هو خط طهران الأحمر في المحادثات النووية مع القوى العالمية الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015، موضحا أن مفاوضات فيينا ستستأنف غدا الثلاثاء.

وحسب قناة "العربية"، أضاف خطيب زادة في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "مسألة رفع العقوبات واستفادة إيران منها هي خط طهران الأحمر في المحادثات".

من جانبه، أشار المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إلى أنه سيعود قريبا إلى العاصمة النمساوية فيينا لعقد الجولة التالية من المحادثات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مصرًا على أن إحياءه ما زال ممكنا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، طالب في وقت سابق، الولايات المتحدة، بتقديم ضمانات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015.

وقال عبد اللهيان في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” الإيرانية: “على واشنطن تقديم ضمانات لإحياء اتفاق 2015 النووي”.

وأضاف "يجب على الولايات المتحدة أن ترفع العقوبات بشكل عملي وملموس لتثبت حسن نيتها”.

واستطرد قائلا: “ما يحدث حاليا جيد ولكنه ليس كافيا ويجب أن نشهد خطوات عملية على أرض الواقع”.

وأكد عبد اللهيان أن إيران مستمرة في بذل الجهود للحصول ضمانات حقيقية لإحياء الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن هناك تفاهما في هذا الصدد.

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