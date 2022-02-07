مات حزنا .. وفاة مهندس بورسعيدي بعد خسارة المنتخب من السنغال

سيطرت حالة كبيرة من الحزن على اهالي محافظة بور سعيد عقب خسارة المنتخب المصري امام السنغالي في نهائيات بطولة كاس الامم الافريقية ليس بسبب خسارة المنتخب فقط بل لخسارة واحدا من ابناء مشجعي بورسعيد والذي مات حزنا لخسارة المنتخب .

وفاة بورسعيدي بسبب خسارة المنتخب

علق أهالى بورسعيد والجماهير المصرية الآمال وحبست الأنفاس للفوز بضربات الترجيح على فريق السنغال كحال المباريات السابقة ولكنها إرادة الله التى سبقت الجميع ففازت السنغال وعادت أنفاس المواطنين فى ربوع مصر مع آلام الحزن الممزوج بالفخر لبطولة لاعبي المنتخب وتوقفت أنفاس المهندس خالد بيومى عضو مجلس إدارة نادى التجديف السابق فى محافظة بورسعيد ابن مدينة بورفؤاد ليفارق الحياة متأثر بالحزن على إخفاق المنتخب المصرى فى حصد كأس البطولة.

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