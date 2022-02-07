الأوقاف : الخطاب الديني أقرب إلى العقل والقلب لترسيخ الهوية |شاهد

قال الدكتور أيمن عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، ان الخطاب الديني وترسيخ الهوية يعاني من الصعاب منذ فترة قليلة، نتيجة الصراعات والهجوم الكبير على المؤسسات الدينية والثوابت الدينية.

مؤكداً أن الخطاب الديني أقرب إلى العقل والقلب، ونحن نشهد صورة راقية في قضية التعايش المشترك بين جميع الطوائف في مصر.

وأضاف عمر، خلال كلمته في ندوة "الخطاب الديني وترسيخ الهوية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أنه يجب أن يقف الجميع بجوار بعضهم البعض في ترسيخ الهوية المصرية والحفاظ على الوطن من الهجوم الخارجي له.

وأوضح أن المنطلقات الانسانية والاخلافية لا تختلف من دين لدين اخر، وهذا ما نؤكده العديد من الوحوه المتشابهة بين الاسلام والديانة المسيحية، مشيراً إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشدد على أهمية الحفاظ على الوطن.

وجاء ذلك خلال ندوة " الخطاب الديني وترسيخ الهوية" بالقاعة الرئيسية، في إطار المحور الرئيسي، بالبرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ بحضور الدكتور أيمن عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الدكتورة وفاء عبد السلام واعظة بالاوقاف، الدكتورة إيمان ممدوح، مدير برامج الحوار في الهيئة القبطية الانجيلية.

معرض القاهرة للكتاب

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا.

وتحل دولة اليونان كضيف شرف على دورته الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض الكتاب 2022

ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الخدمات للزوار ومنها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، و مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، و سيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات، بالإضافة إلى استراحات للجمهور، وأماكن الخدمات والمطاعم، و مركزان لتلقي لقاحات كورونا تحت إشراف وزارة الصحة.