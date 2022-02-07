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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

موسى إبراهيم: الكنيسة القبطية حافظت على الهوية الوطنية.. صور

صدى البلد

قال القمص موسى إبراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الإرثوذكسية، إن الوطن هو البذور ولا حياة بدون البذور، مضيفاً أن هناك توجه من الدولة يحمل الحفاظ على الهوية المستقبلية للوطن، من خلال ترسيخ الهوية المصرية.

 

وأكد إبراهيم، خلال كلمته في ندوة "الخطاب الديني وترسيخ الهوية" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أن الكنيسة القبطية مصرية خالصة، وحينما دخلت المسيحية في مصر حافظت على الهوية المصرية، مضيفاً أن الألحان الكنسي عبارة عن الحان فرعونية خالصة.


وأوضح أن شم النسيم كلمة قبطية مصرية، وهي تعني باللغة القبطية بستان الزروع، مشيراً إلى أن عبادة الكنيسة تربط المؤمن المسيحي بهويته وجذوره المصرية، مضيفاً أن تاريخ الكنسية القبطية عبر 2000 عام هي عبارة عن تاريخ وطني شريف.


وأشار إلى أن الجميع عاش في لحظات حرجة من عمر الوطن ولكن الكنيسة استطاعت الوقوف وحماية الجميع من حرق مصر والكنائس، والتي ظهرت فيها مكانة البابا تواضروس الثاني في نفوس جميع المصريين.

 


وجاء ذلك خلال ندوة "الخطاب الديني وترسيخ الهوية" بالقاعة الرئيسية، في إطار المحور الرئيسي،  بالبرنامج الثقافي في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال ٥٣ بحضور الدكتور أيمن عمر وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، الدكتورة وفاء عبد السلام واعظة بالاوقاف، الدكتورة إيمان ممدوح، مدير برامج الحوار في الهيئة القبطية الانجيلية.

 

معرض القاهرة للكتاب

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة تم توزيعهم على 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، فيما يبلغ عدد الناشرين المصريين (نشر عام) 292 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 43 ناشرًا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال، ووسائل تعليمية، وكتاب تعليمي مدرسي) 89 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 97 دار نشر، وعدد مكتبات سور الأزبكية 49 مكتبة، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أكاديمي) 49 ناشرًا، وعدد الناشرين العرب 298 ناشرًا عربيًا، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) كتاب واحد، وعدد المشاركين من ذوي القدرات الخاصة 2، وعدد المؤسسات الصحفية 7 مؤسسات، وعدد التوكيلات 95 توكيلا مصريًا و45 توكيلا عربيًا.

وتحل دولة اليونان كضيف شرف على دورته الحالية، كما تم اختيار الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

معرض الكتاب 2022

ويقدم معرض القاهرة الدولي للكتاب مجموعة من الخدمات للزوار ومنها خدمة توصيل الكتاب عبر البريد المصري، و  مسارات خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة، و سيارات كهربائية داخلية لتوصيل رواد المعرض بين القاعات، بالإضافة إلى استراحات للجمهور،  وأماكن الخدمات والمطاعم، و مركزان لتلقي لقاحات كورونا تحت إشراف وزارة الصحة.

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