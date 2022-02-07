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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف رائدة بالأسواق في حدود 10 آلاف جنيه

أفضل هواتف رائدة
أفضل هواتف رائدة في الأسواق في حدود 10 آلاف جنيه

تتميز هواتف الفئة الرائدة من الهواتف المحمولة بأفضل إمكانات موجودة في أى هاتف ذكي، ورغم ذلك فإن أسعارها تكون مرتفعة للغاية، حيث تتخطى مبلغ 10 آلاف جنيه مما يجعل من الصعب الحصول عليها، وفي المقابل تأتي هواتف الفئة المتوسطة على تميزها بأسعار مناسبة إلى أن مواصفاتها قد لا ترقى لمتطلبات المستخدمين.

وقامت عدد من شركات الهواتف الذكية خاصة الشركات الصينية الكبرى مثل شاومى وأوبو وريلمي إلى إصدار هواتف رائدة بأسعار أقل حيث يعد أفضل خيار للراغبين في شراء هواتف بإمكانات رائدة بأسعار في حدود 10 آلاف جنيه.

بمواصفات رائدة.. أفضل هواتف سامسونج في الأسواق السعودية

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كما تطلق شركة سامسونج كل عام نسخة أفضل و أرخص هاتف رائد من فئة FE ، والذى كانت أحدث نسخة منه هو Galaxy S21 FE 5G الذى نال إعجاب عدد كبير من المستخدمين وكذلك رشحه العديد من محللى الهواتف الذكية، وفيما يلى نرصد أفضل هواتف رائدة في حدود 10 آلاف جنيه. 


 أفضل هاتف بسعر 10 آلاف جنيه 2022 

هاتف شاومى  Xiaomi 12

Xiaomi 12: Price, specs and best deals
أفضل هواتف رائدة في الأسواق في حدود 10 آلاف جنيه  


وجاء Xiaomi 12 بشاشة قياس 6.28  بوصة من نوع  AMOLED بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة 1440 بكسل، ودعم لتقنية + HDR10 ، مع كاميرا خلفية ثلاثية، دقة 50 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 ، وبطارية 4600 مللى أمبير.

ويبدأ سعر  هاتف شاومى Xiaomi 12  من 740 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف  و 140 جنيه مصرى.

 

أفضل هواتف ذكية  في حدود 10 آلاف جنيه 

هاتف سامسونج  Galaxy S21 FE 5G

Samsung Galaxy S21 FE 5G launched with triple rear camera; Specifications and price | PINKVILLA
أفضل هواتف رائدة في الأسواق في حدود 10 آلاف جنيه  


ويأتى هاتف Galaxy S21 FE 5G بشاشة قياس 6.4 بوصة من نوع  OLED مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز في الثانية، ودقة 1080 بكسل مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع كاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية بمستشعر دقة 12 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع  Snapdragon 888، وبطارية 4500 مللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط للشحن السلكي.

ويبدأ سعر هاتف Galaxy S21 FE 5G  من 699 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 11 ألف جنيه مصرى.

 

هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro

Realme GT 2 و GT 2 Pro | المواصفات الفنية | السعر | خروج - GizChina.it
أفضل هواتف رائدة في الأسواق في حدود 10 آلاف جنيه  


ويأتى Realme GT 2 Pro بشاشة قياس 6.7 بوصة من نوع  AMOLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودقة + QHD، وجودة 2K مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ودعم لتقنية + HDR10 ، وكاميرا خلفية ثلاثية  دقة 50 ميجا بيكسل، ومعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1، وبطارية 4600 مللى أمبير تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 120 واط . 

ويبدأ سعر Realme GT 2 Pro من 583 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 9 آلاف و170  جنيه مصرى.


هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G

مقارنة هاتفي Oppo Reno6 5G و Galaxy A72 5G
أفضل هواتف رائدة في الأسواق في حدود 10 آلاف جنيه  


يأتي هاتف Reno 6 Pro 5G بشاشة منحنية من نوع Super AMOLED، قياس 6.55 بوصة، بدقة عرض+ FHD، مع معدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، مع  كاميرا خلفية رباعية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، ومعالج من نوع  Snapdragon 870 SoC ، وبطارية بقوة 4500 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط. 

ويتوفر هاتف أوبو Reno 6 Pro 5G بسعر حوالي  9 آلاف جنية مصري، لأصغر نسخة.

 

أفضل هاتف ذكي بسعر 10 آلاف جنيه 2021 

هاتف سامسونج  Galaxy S20 FE 5G

Resmi Rilis, Berikut Harga dan Spesifikasi Samsung S20 FE 5G - Portal Jember
أفضل هواتف رائدة في الأسواق في حدود 10 آلاف جنيه  


وجاء هاتف Galaxy S20 FE، بشاشة مسطحة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.5 بوصة وبدقة 1080 بكسل، مع HDR10 +، وتمتاز بمعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابكسل، و معالج من نوع  Snapdragon 865 ، وبطارية بقوة 4500 مللي أمبير. 

ويبدأ سعر هاتف Galaxy S20 FE  من 640 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالي 10 آلاف جنيه مصرى.
 

الهواتف الذكية الشركات الصينية شركة سامسونج هواتف رائدة 2022 افضل الهواتف الرائدة 2022 اسعار هواتف ب 10 آلاف جنيه هواتف في حدود 10 آلاف جنيه Galaxy S21 FE

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