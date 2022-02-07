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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مشروع بحثي حول استخدام نظم المعلومات الذكية فى تنشيط السياحة وحماية الآثار بالأقصر

الدكتور محمد محجوب
الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر

صرح الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، بان  المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على الخطط البحثية التي تقدمت بها جامعة الأقصر، والتي تضمنت استخدام نظم المعلومات الذكية فى تنشيط السياحة وحماية الآثار بالاقصر .

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وأوضح رئيس الجامعة أن هذه المشاريع تأتي ضمن البرامج التنفيذية المقدمة بالجامعات المصرية، والتي تستهدف خدمة قضايا التنمية، ومواجهة التحديات التي تواجه كل إقليم تنتمي إليه الجامعة جغرافيًا، تفعيلًا لدور الجامعات في خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات  رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارة سيادته لجامعة كفر الشيخ في ١٤ ديسمبر الماضي.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المشاريع البحثية التي تم إعدادها من جانب كليات الجامعة، تضمنت إحياء الحرف التراثية واستثمارها في دعم التنمية بالمجتمع الأقصري، إلى جانب استخدام نُظم المعلومات الذكية في تنشيط السياحة وحماية الآثار بالمحافظة، وتطوير الوجه الحضاري والهوية البصرية المُعاصرة لميادين وشوارع الأقصر، فضلًا عن الكشف المُبكر ومكافحة سرطان الكبد بالمحافظة.
وأكد رئيس جامعة الأقصر أن المشاريع البحثية التي تم الاتفاق عليها،  تم اقتراحها لمعالجة وحل المتطلبات والتحديات التي تواجه المجتمع الاقصرى بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع ودعم أفراده، وهو مايؤكد أهمية البحث العلمي في تنمية المجتمعات، ضمن رؤية الجامعة وإيمانها بالدور الكبير الذي تلعبه لخدمة المجتمع الأقصري.

تنشيط السياحة وزير التعليم الأقصر جامعه المجلس الاعلى للجامعات محافظة الاقصر أكاديمية البحث العلمي جامعة الاقصر الدكتور خالد عبدالغفار رئيس الجامعة رئيس جامعة الأقصر الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز

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