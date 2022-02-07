المؤشرات الاقتصادية.. عنوان فعاليات اليوم الثاني لسفراء الوعي بمدن القناة

انطلقت فعاليات اليوم الثانى لبرنامج سفراء الوعى بمحافظات القناة، بمحاضرة الدكتور جهاد دياب بعنوان المؤشرات الاقتصادية والرؤية الدولية للدولة المصرية.

يأتى هذا البرنامج تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وبرعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وشريف بشارة محافظ الإسماعيلية، وتحت شعار "بالوعى مصر بتتغير".

وتستمر فعاليات برنامج سفراء الوعى بمحافظات القناة الاسماعيلية و بورسعيد و السويس و شمال و جنوب سيناء علي مدار الأسبوع.

ينفذ هذا البرنامج بالشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعى و الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان والمستشار عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة ومؤسسة القادة للعلوم الادارية و التنمية الدفعة الاولى لسفراء الوعى وإشراف الدكتور أيمن عبد الموجود مساعد مساعد وزير التضامن لمؤسسات المجتمع الأهلى ومها على الحفناوى وكيل وزارة التضامن بمحافظة الاسماعيلية ويوسف جرجس مدير اعلام القناة و بحضور ايناس يوسف كبير اخصائي اعلام مجمع الاعلام الاسماعيلية ومؤسسة القادة برئاسة الدكتور أحمد الشريف رئيس مجلس أمناء القادة و الاستاذ احمد ياسين المدير التنفيذى و الاستاذ عمرو عريبة منسق عام الإسماعيلية وشهيرة سمير مساعد المنسق العام لشؤون المرأة.

ينفذ برنامج سفراء الوعى للعمل على نشر الوعى المجتمعى، ويهدف البرنامج الى زيادة الوعي في كافة ربوع مصر، وتأهيل المشاركين للعمل داخل قرى حياة كريمة، ويهتم البرنامج بالعمل من خلال برنامج وعى الذى اطلقته الوزارة و الرسائل الاثنى عشر تحت شعار بالوعى مصر بتتغير الى الأفضل .

