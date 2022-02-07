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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعيين محسن منصور مديرا للمسرح الحديث

محسن منصور
محسن منصور

قررت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تعيين الفنان محسن منصور مديرا للمسرح الحديث التابع للبيت الفني للمسرح برئاسة إسماعيل مختار. 

ويعرض للفنان محسن منصور مسلسل "القاتل الذي أحبه" تأليف صلاح عربي، إخراج عمرو عابدين، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

ويشارك في بطولة المسلسل: الفنان أحمد فؤاد سليم، ومحمد جمعة، ومحمد أبو داود، ولقاء سويدان، ورانيا منصور، وآخرون.

وكان تعرض محسن منصور إلى الإصابة في ساقه بسبب حادث خلال تصويره أحد الأعمال الدرامية حيث سقطت قطعة من الديكور على قدمه ، إضافة الى إصابة مخرج العمل .

ونشر محسن منصور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أثناء قيامه ببعض الاشاعات على منطقة القدم للتأكد من سلامته.

وعلق محسن منصور على الصور قائلاً: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل كله خير من الله أثناء التصوير اليوم، ووقوع قطعة الديكور على رجلي وأيضًا إصابة مخرج العمل دعواتكم لينا بالشفاء الألم فظيع يا رب اشف كل مريض”.

محسن منصور إيناس عبد الدايم الفنان محسن منصور البيت الفني للمسرح ايناس عبد الدايم وزير الثقافة

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