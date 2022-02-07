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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس جامعة بنى سويف: لدينا 18 عضو هيئة تدريس ضمن أفضل العلماء فى العالم

صدى البلد

كشف الدكتور منصور  حسن رئيس جامعة بني سويف، تفاصيل حصول  الدكتور عصام ضيف علي جائزة أفضل طالب دكتوراه في الكيمياء الكهربائية باستراليا.

وقال حسن خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "عصر الشباب" والمذاع عبر قناة " اكسترا نيوز"،:" قدم نقطة بحثية مهمة ومتفردة وهم يقدرون هذه الأبحاث".

وأوضح:" الجامعة تتيح الشراكة في ورش العمل ورسائل الدكتوراه، إضافة للدعم وفرصة السفر، كما أن الدولة توفر للمبتعثين نفس مجالات تخصصهم التي تميزوا فيها عند عودتهم للاستفادة من علمهم.

ولفت إلي أن الكلية بها 18 عضوًا من هيئة التدريس أخذوا جائزة أفضل العلماء، وإذا تم مقارنتها بالجامعات الأخرى خاصة أنها كلية حديثة وتم إنشائها منذ 15 عامًا فقط، وهذا ما يرفع التصنيف العالمي للجامعة ووصلت إلى المركز 100 من 150.

رئيس جامعه بني سويف فضل العلماء جامعة بنى سويف بني سويف الكهرباء جامعات التصنيف العالمى إكسترا نيوز

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