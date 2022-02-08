اقتصاد السعودية| الهيئة العامة للعقار تطلق مختبر للتقنيات العقارية

أطلقت الهيئة العامة للعقار الاجتماع الأول لمختبر التقنيات العقارية مع ممثلي المنصات العقارية المرخصّة، حيث تمت مناقشة فرص التطوير لتقديم خدمات الهيئة للمستفيدين الإلكترونية من خلال هذه المنصات بشكل مباشر، مما سيسهم في سهولة وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، ويزيد الثقة في جودة وخدمات هذه المنصات المرخصّة.



وقال تقرير صادر عن وكالة الانباء السعودية “ واس” إن مختبر التقنيات العقارية (PropTech Lab)، يهدف إلى التطوير المستمر لصناعة الوساطة والتسويق العقاري الالكتروني وشموليته على الخدمات الإضافية من ترخيص، وعروض التمويل والتصوير الافتراضي، والعقود الموحدة، وخدمات التحكيم العقاري، وغيرها من الخدمات التي يمكن تطويرها بما يعزز مجال الابتكار في القطاع العقاري، ودراسة أي تحديات تواجهها المنصات العقارية وإيجاد حلول لها.



يذكر أن الهيئة قامت بترخيص المنصات العقارية الإلكترونية بناءً على عدة معايير أصدرتها بهدف دعم دورها في تنظيم السوق العقاري والإشراف عليه، منها الربط الإلكتروني بين الهيئة والمنصات العقارية الإلكترونية المرخصّة، وأن يتم التحقق عن المعلنين من خلال التسجيل بمنصة النفاذ الوطني.



وتسعى الهيئة العامة للعقار من خلال هذا العمل إلى تحقيق رؤيتها وتفعيل الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتنفيذ دورها في تنظيم القطاع العقاري غير الحكومي والإشراف عليه؛ لتطوير القطاع ورفع كفاءته، وشفافيته، والمحافظة على استدامته، وخدمة العاملين والمستفيدين.

