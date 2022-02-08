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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جرعة دسمة من المشاعر.. تامر حبيب يشيد بمسلسل البحث عن علا

تامر حبيب
تامر حبيب

اشاد السيناريست تامر حبيب، بمسلسل البحث عن علا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر تامر حبيب صورة لبوستر المسلسل، وعلق عليه كاتبًا: “لسة حالاً مخلص آخر حلقة، اتفرجت علي الست حلقات ورا بعض، ضحكت و عيطت و استمتعت و مبسوط بجرعة دسمة من المشاعر الشيك الراقية".

وتابع تامر حبيب كاتبًا: "بجد شكراً يا صحابي يا جامدين قدام و ورا الكاميرا، و مش هأخص حد علشان فعلاً كلكم بدون استثناء حلوين قوي… الف الف الف مبروك و مستني season 2 من دلوقتي”.

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وتصدر مسلسل البحث عن علا قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة نتفليكس، حيث احتل المرتبة الأولى من أصل 10 مراكز تضمها القائمة.

مسلسل البحث عن علا تصدر قائمة الأعلى مشاهدة فى مصر بعد طرحه بـ 24 ساعة، حيث تفوق على عدد من الأعمال الأجنبية.

مسلسل البحث عن علا يتكون من 6 حلقات ، وتعود فيه الفنانة  هند صبري وبعد غياب أكثر من 10 سنوات لأداء شخصية  علا عبد الصبور والتى سبق وان قدمتها فى مسلسل “ عايزة أتجوز ” ، ولكن بعد أن كبرت وأصبحت ٤٠ عاما ويعرض الإعلان صدمة علا بعد إخبار زوجها الذي يلعبه هاني عادل أنه يريد الطلاق.

و"علا" التي انجبت ولدا وبنتا تواجه العالم في محاولة للتعامل مع الواقع وهو ما نراه من خلال رحلتها التي تقابل فيها عددا كبيرا من النجوم.

مسلسل  البحث عن علا أصبح متاح  عبر المنصة العالمية “نتفليكس” بداية من ٣ فبراير وذلك في أحدث مسلسلات نتفليكس العربية، حيث تخوض علا خلال ست حلقات العديد .

ويصطحب  علا عبد الصبور  في رحلتها عدد كبير من النجوم منهم الفنانة القديرة سوسن بدر في دور ام علا . وهاني عادل في دور زوجها هشام.

كما ينضم إليهم فى مسلسل “ البحث عن علا ” كل من  ندى موسى و محمود الليثي و داليا شوقي، مع نخبة  من ضيوف الشرف من بينهم الفنان الكبير خالد  النبوي .فهل تتمكن بمساعدة اسرتها و اصدقائها من بناء حياة خاصة بها وإيجاد التوازن بين مسؤولياتها  المتعددة و محاولتها الخوض في مغامرة جديدة في حياتها؟.

السيناريست تامر حبيب تامر حبيب مسلسل البحث عن علا البحث عن علا أخبار هند صبري

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