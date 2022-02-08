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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مذيعة تحمل رضيعتها خلال تقديم النشرة | فيديو

مذيعة
مذيعة

أثارت خبيرة الأرصاد الجوية التابعة لشبكة CBS Milwaukee الأمريكية، ضجة كبيرة؛ بعد أن ظهرت وهي تحمل رضيعتها في أثناء تقديم النشرة الجوية وأخبار الطقس على الهواء.

وكانت المذيعة الأمريكية «ريبيكا شولد» تعمل من المنزل في ولاية ويسكونسن، خلال تقديم النشرة؛ نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

واستيقظت طفلة المذيعة “الرضيعة” البالغة من العمر 13 أسبوعًا من قيلولتها قبل دقائق فقط من توقعات الطقس، وعندها قررت المذيعة الخروج على الجمهور بطبيعتها.

وحملت المذيعة طفلتها بين ذراعيها، وقرأت توقعات الطقس على الشاشة، حيث عادت ريبيكا إلى عملها مؤخرًا بعد إجازة الأمومة.

وسبق أن أثار تقرير إخباري مباشر، الكثير من الضجة مؤخرًا؛ بعد ظهور مراسلة صحفية تواصل تقديم تقريرها الإخباري، رغم صدم سيارة لها.
 

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