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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطار .. طريقة عمل الطعمية المحشية

الطعمية المحشية
الطعمية المحشية

الطعمية أو الفلافل واحدة من أشهر وأشهى الأكلات التي تقدم على وجبة الفطار في جميع بلدان العالم ولكن لكل منهما وصفتها الخاصة.

الطعمية المحشية

وتقدم الطعمية بأكثر من وصفة وطريقة حتى داخل مصر، فتختلف المحافظات في طريقة تقديم الطعمية، وخلال السطور التالية نقدم طريقة عمل الطعمية المحشية بالجبنة.

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مكونات الطعمية المحشية

1 1/2 كوب حمص مجفف.
1 بصلة متوسطة مقطعة أرباع.
1/3 كوب بقدونس طازج مفروم خشن.
1/3 كوب كزبرة طازجة مفرومة خشنة.
4 فصوص ثوم كبيرة.
1 1/2 ملعقة صغيرة ملح. أو حسب الذوق.
1/4 كوب دقيق.
1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
1 ملعقة صغيرة كمون.
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.
1 بصلة حمراء متوسطة ، مقطعة إلى مكعبات.
1/2 كوب جبنة فيتا مفتتة.
زيت للقلي.

طريقة عمل الطعمية المحشية

1- في وعاء كبير، أضيفي الحمص ثم أضيفي كمية كافية من الماء لتغطيه.
2- يصفى الحمص ويوضع في محضر الطعام ويهرس، انقل الحمص المعالج إلى وعاء.
3- وفي محضر الطعام نضيف البصل والثوم والبقدونس والكزبرة.
4- نضيف الملح والدقيق والبيكنج باودر والكمون ونخفق مرة أخرى.
5- انقلي المزيج إلى وعاء وضعيه في الثلاجة أثناء عمل الحشوة.
6- في مقلاة على نار متوسطة، نضيف الزيت ثم نقلي البصل حتى تفوح رائحته، نطفئ النار ونتركه يبرد لمدة 10 دقائق.
7- عندما يبرد، أضيفي جبنة الفيتا وامزج كل شيء جيدًا
8- نأخذ حوالي ملعقتين كبيرتين من مزيج الحمص ، ونصنع حفرة صغيرة في الوسط ونضيف 1 / 2-3 / 4 ملعقة صغيرة من مزيج الفيتا في المنتصف ثم نقربها لتشكيل كرة، اضغط برفق لتسطيح قليلاً وتشكيل فطيرة.
9- اعمل في طريقك حتى تنتهي من التصحيح، يمكنك تجميد الطعمية في هذه المرحلة لاستخدامها لاحقًا أو البدء في قليها.
10- سخني حوالي 2 بوصة من الزيت في مقلاة على نار متوسطة ، ثم اقليها على كل جانب لبضع دقائق.
11- صفيها على منشفة ورقية.
12- قدميها مع خبز البيتا مع الطماطم والبصل والخس الأخضر والخيار ورشه ببعض صوص الطحينة.

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