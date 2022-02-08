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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من كواليس اتش دبور.. انجى وجدان تستعيد الذكريات برفقة مكى وسامح حسين

صدى البلد

نشرت الفنانة إنجي وجدان صورة جديدة لها  عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام ".

واستعادت انجى وجدان ذكريات تصوير فيلم اتش دبور، وظهرت في الصورة برفقة سامح حسين و احمد مكي.

وعلقت إنجي وجدان على الصورة، قائلة: "واحنا صغيرين من ايام اتش دبور، الصورة دى عمرها ١٤ سنة".

وكشفت الفنانة إنجي وجدان عن سر قلة أعمالها خلال الفترة الماضية؛ خاصة بعد النجاح الذي حققه مسلسلها " طلعت روحى " ، والذى عرض خارج الماراثون الرمضانى.

وأكدت إنجى وجدان فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد ، بعد النجاح الذى حققه مسلسل طلعت روحى أصبحت حريصة على اختيار العمل الجيد الذى أعود من خلاله إلى المشاهد.

وتابعت انجي وجدان: لدى يقين أن خطواتى الفنية لابد وأن تكون فى تقدم مستمر ، حتى فى بداياتى كنت حريصة على اختيار أعمال فنية تترك أثرا فى نفس المشاهدين .

 

وأضافت انجي وجدان قائلة: كل هذا إضافة إلى أنني خلال الفترة الماضية كنت مشغولة فى استقبال  مولودى الجديد.

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