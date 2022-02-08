تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

أعلن أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، التشكيل الأساسي لمواجهة الأهلي، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي تقام في الإمارات.

وجاء تشكيل بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: بيريرا دا سيلفا

خط الدفاع: خواكين بيكيريز - لوان - جوستافو جوميز - روشا.

خط الوسط: زي رفاييل - دانيلو - جوستافو سكاربا .

خط الهجوم: رفائيل فيجا - دودو - رونييليتون دا سيلفا.

يذكر أن الأهلي تأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على مونتيري المكسيكي السبت الماضي بهدف نظيف سجله محمد هاني من تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وحصد الأهلي برونزية كأس العالم للأندية الموسم الماضي، بعد الفوز على بالميراس بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع.