أشرف زكي ينعي المخرج جلال الشرقاوى بكلمات مؤثرة.. شاهد

حرص الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، علي التواجد في عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

ونعي الدكتور أشرف زكي المخرج الراحل جلال الشرقاوي بكلمات مؤثرة قائلًا: "المخرج جلال الشرقاوي قامة وقيمة كبيرة، لا يوفي في رحيلة كلام، والوسط الفني بأكمله حزين علي رحيله".

وتابع أشرف زكي أن المخرج جلال الشرقاوي له أعمال عديدة ومؤثرة، ورحيله صدمة في الوسط الفني باكمله.

كما حرصت وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، على الوجود داخل عزاء المخرج الراحل جلال الشرقاوي، داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

وبدأ عزاء المخرج جلال الشرقاوي داخل مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، بحضور عدد من أسرته والأقارب.

وسيطرت مشاعر الحزن والدموع علي أقارب المخرج الكبير الراحل جلال الشرقاوي، الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكان من أول الحضور الإعلامية بوسي شلبي، والفنان محمد محمود، لتقديم واجب العزاء لأسره الراحل المخرج الكبير جلال الشرقاوي.

وتوفى المخرج جلال الشرقاوي، صباح الجمعة 4 فبراير، بسبب مضاعفات فيروس كورونا، ليرحل عن عالمنا عن عمر يناهز 87 سنة، إذ ولد 14 يونيو 1934.

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