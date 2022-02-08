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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب بالميراس: فزنا على الأهلي لأننا احترمناه

مدرب بالميراس
مدرب بالميراس

أكد البرتغالي أبيل فيريرا، المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، أنهم حققوا الانتصار على الأهلي لأنهم قاموا باحترامه.

وقال فيريرا في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "فزنا اليوم لأننا نحترم الخصم، كان انتصارا عادلا أمام فريق ذكي فاز بالكثير لكنه خسر أيضا".

وأضاف:" أنا سعيد لأننا في نهائي آخر.. لن أبيع الأوهام لأي شخص، نحن الآن في طريقنا للتنافس ، وهدفنا هو الفوز باللقب".

وكان النادي الأهلي قد خسر أمام بالميراس بهدفين دون رد في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وسينتظر فريق بالميراس في النهائي الفائز من مباراتي فريقي الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي.

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