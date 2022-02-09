أخبار التعليم.. وزير التعليم يعلن ضوابط نتيجة الترم الأول وآليات امتحان الطلاب المتخلفين.. نجمة الصباح.. كوكب الزهرة يبلغ أقصى درجات اللمعان غدا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

فنون جملية حلوان تطلق دورة للدراسات الحرة

أعلنت كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك، عن بداية دورة الدراسات الحرة فى الفترة من الأحد ٢٠ فبراير ٢٠٢٢ إلى الخميس ١٦يونيو ٢٠٢٢

نجمة الصباح.. كوكب الزهرة يبلغ أقصى درجات اللمعان غدا

نشهد ظاهرة فلكية هامة حين يصل كوكب الزهرة صبيحة غدا الأربعاء إلى أقصى درجات لمعانه في ظهوره الصباحي ما يسمى (أعظم قدر من الإضاءة)، أو "نجمة الصباح" لعام 2022 حيث سيبلغ لمعانه (- 4.6) ما يعني بأنه سيكون ألمع 30 مرة من نجم الشعرى وسيكون واحدا من اجمل المناظر المشاهدة بالعين المجردة قبل شروق الشمس بالسماء.

خدمة اجتماعية حلوان تعلن نتائج الدراسات العليا ومرحلة البكالوريوس قريبا

أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان، بأن الكلية قد اعتمدت نتيجة ونسب النجاح لمرحلة الدراسات العليا.

جامعة الوادى الجديد تستعد لإستضافة مهرجان جامعات الجنوب

تنظم وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية والإدارة العامة للنشاط الطلابى بالتعاون والتنسيق مع جامعة الوادى الجديد مهرجان ألعاب جامعات الجنوب فى نسخته الثالثة خلال الفترة من 10 إلى 14 من فبراير الجارى 2022م، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد والأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

وزير التعليم يعلن ضوابط نتيجة الترم الأول وآليات امتحان الطلاب المتخلفين

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، كتابًا دوريًا بشأن ضوابط إعلان نتيجة الفصل الدراسي الأول وآليات امتحان الطلاب الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف للعام الدراسي 2021/2022

جامعة الأقصر تحصل على المركز الأول بمهرجان الحرف الشعبية بأسوان

شاركت جامعة الأقصر بوفد من الطلاب بمهرجان الحرف الشعبية بالجامعات المصرية، والذي تم انعقاده بمدينة أسوان، ضمن الخطة الاستراتيجية لبرامج معهد إعداد القادة بحلوان.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس.. رابط

يبحث الآلاف من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس على محرك البحث جوجل خلال الفترة الأخيرة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

رئيس جامعة طنطا يكرم الفائزين بمسابقة العباقرة: نموذج مشرف لطلاب الغربية

كرم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا طلاب الجامعة المشاركين بمسابقة «عباقرة» الجامعات المصرية للموسم الرابع، بعد خروجهم من التصفيات النهائية ، مؤكدًا أنهم نموذج مشرف لطلاب الغربية، مطالبًا إياهم بالاستمرار فى التفوق والتميز .

جامعة القاهرة تنظم عددا من الأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام

تنظم جامعة القاهرة عددا كبيرا من الأنشطة الطلابية خلال فترة إجازة منتصف العام وخريطة كاملة للأنشطة خلال الفصل الدراسى الثانى لتحفيز الطلاب ودعم المواهب لديهم .