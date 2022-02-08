وكيل تعليم الفيوم يطالب المصححين بمراعاة العدالة والدقة في رصد الدرجات

تفقد حمدي السيد وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، سير انتظام العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بالفيوم، للاطمئنان على حسن سير العمل بالكنترول، بحضور رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وأثناء الجولة، تم التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.



كما تفقد لجنة تقدير الدرجات للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021_ 2022م، بحضور الأستاذ عبدالنبي مصطفي رئيس لجان التصحيح للشهادة الإعدادية، للاطمئنان على انتظام العمل بلجان التصحيح، حيث أكد على ضرورة مراعاة القواعد والمعايير اللازمة من الشفافية والدقة والحرص على مصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملًا.



وأكد وكيل المديرية على ضرورة مراعاة الدقة والجودة فى العمل لصالح الطلاب، والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة، ورؤساء الحجرات، وشدد على تنفيذ تعليمات الأمن وعدم أصطحاب المحمول، وعدم التدخين نهائياً داخل اللجنة، وأكد على نظافة مقار اللجان وتوفير التهوية والإضاءة الجيدة ، للإطمئنان على الشفافية وتحرى الدقة في أعمال رصد وتقدير درجات الطلاب.



وطالب المصححين بضرورة مراعاة العدالة والنزاهة الكاملة والدقة فى التصحيح والرصد وعدم الإستعجال ضمانًا لحصول كل طالب على حقة ، وهو الذي يتطلب من العاملين بالكنترول ضرورة تحرى الدقة الشديدة فى إدخال درجات الطلاب تجنباً لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب.